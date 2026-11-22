Numerose le rappresentanze delle associazioni d’arma e le autorità presenti tra i banchi della chiesa matuziana per stringersi attorno ai militari

Sanremo. Un momento di profonda spiritualità e forte senso istituzionale ha riunito sabato 21 novembre i vertici militari, le autorità civili e la cittadinanza al santuario della Madonna della Costa per la celebrazione della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri.

A presiedere la solenne funzione religiosa è stato il vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, monsignor Antonio Suetta, affiancato all’altare dai concelebranti don Pietro Valdameri, rettore del Santuario, don Fulvio Ferrari, direttore del Don Orione di Sanremo, e don Sueli Fornoni, segretario particolare del Vescovo. Particolarmente significativo il servizio liturgico prestato dal diacono Alex Dellerba, che nell’Arma ricopre il grado di maresciallo, a testimonianza dello stretto legame tra fede e servizio quotidiano allo Stato.

Numerose le rappresentanze delle associazioni d’arma e le autorità presenti tra i banchi della chiesa matuziana per stringersi attorno ai militari. Tra gli altri, hanno preso parte alla cerimonia il senatore Gianni Berrino, il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, il comandante della Polizia Locale Fulvio Asconio, il capitano Pierluigi Manenti, comandante della Compagnia Carabinieri di Sanremo, e il dottor Marcello Coppola, presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri, accompagnati da una nutrita delegazione di militari in servizio e in congedo.