Sanremo. Sarà la prima esecuzione assoluta di Rekurs [III-V], nuova composizione sinfonica di Eugenio Mininni, ad aprire il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo venerdì 20 novembre alle 18 al Teatro Cinema Centrale, in via Matteotti 107. Sul podio la direttrice bulgaro-svizzera Viliana Valtcheva. Il programma, intitolato Forme in evoluzione. Il Concerto romantico e la Concertante classica, attraversa oltre due secoli di musica e mette al centro il rapporto tra solisti e orchestra.

Dopo Mininni, la giovane pianista statunitense Belle Chi interpreterà il Concerto in la minore per pianoforte e orchestra, op. 16 di Edvard Grieg, una delle pagine più note del repertorio romantico, in cui affiorano richiami alla tradizione musicale norvegese. Vincitrice di oltre venti primi premi in concorsi internazionali, la pianista ha ricevuto nel 2026 il riconoscimento Young Steinway Artist. Durante una pausa delle prove, Chi e Valtcheva hanno rivolto un invito al pubblico sanremese in un video diffuso sui canali social della Sinfonica.

Nella seconda parte il dialogo con l’orchestra passerà dal pianoforte a quattro strumenti con la Sinfonia concertante in si bemolle maggiore, Hob. I:105 di Franz Joseph Haydn. A interpretarla saranno quattro prime parti della Sinfonica di Sanremo, Davide Guerrieri all’oboe, Vincenzo Felicioni al fagotto, Franco Invidia al violino e Mariano Dapor al violoncello.

«Nel Romanticismo il solista diventa un eroe solitario, il pianoforte si fa monumentale e l’orchestra si tinge di colori drammatici e passionali», osserva Giancarlo De Lorenzo, direttore artistico della Fondazione. Nella concertante di Haydn, invece, lo spazio solistico è condiviso fra quattro interpreti. La prima assoluta di Mininni porta lo stesso interrogativo nella musica contemporanea, mostrando come le forme musicali continuino a cambiare.