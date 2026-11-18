Sanremo. Nuova settimana di programmazione nelle sale cinematografiche di Sanremo, con un calendario che dal 19 al 25 novembre propone film per diversi gusti, tra grandi produzioni, animazione, cinema d’autore e appuntamenti speciali.

Al Teatro Ariston protagonista è “Hunger Games: L’alba sulla mietitura”, in programma alle 16.15 e alle 20.30. Le proiezioni saranno sospese il 20 novembre e dal 23 al 25 novembre.

La programmazione si articola anche nelle altre sale cittadine. Al Cinema Ritz, nel fine settimana, spazio ai più piccoli con “Il gatto con il cappello”, in programma sabato e domenica alle 16.30. Sempre al Ritz sarà proiettato “Un week end artificiale”, il 19, 21 e 22 novembre alle 18.30 e alle 21. Dal 20 e dal 23 al 25 novembre arriverà invece “Hunger Games: L’alba sulla mietitura”, alle 16.15 e alle 20.30.

Al Roof 2 sono in calendario “Ramayana – La nascita di una leggenda”, alle 16, e “Se domani non torno”, alle 19 e alle 21, entrambi dal 19 al 25 novembre.

Il Roof 3 propone diverse novità. Il 19 novembre sarà proiettato “La ballata del re delle api”, alle 16, 18.30 e 21. Il 20 novembre il film sarà in programma alle 16, mentre il 21 e 22 novembre alle 16.30 e alle 18.30. Sempre al Roof 3, il 20 novembre alle 18.30 e alle 21 spazio a “Un week end artificiale”, che dal 23 al 25 novembre sarà proposto alle 21. Nel fine settimana, il 21 e 22 novembre alle 18.45, è prevista l’anteprima di “Ti presento i Fotter”. Completa il calendario il film evento “Mustang”, in programma dal 23 al 25 novembre alle 19.

Al Roof 4 sarà possibile vedere “Fjord”, ogni giorno dal 19 al 25 novembre, alle 16.30 e alle 21.

Al Cinema Centrale arriva “Il rumore delle cose nuove”, con spettacoli alle 16, 18.45 e 21 dal 19 al 25 novembre. Il 20 novembre è prevista soltanto la proiezione delle 21.

Infine, al Cinema Tabarin sarà proposto “Il fuoco che ti porti dentro”, con spettacoli alle 16.15, 18.30 e 21 per tutta la settimana.

Per quanto riguarda i prezzi, il biglietto intero costa 9 euro e il ridotto 7 euro in tutte le sale, mentre all’Ariston le tariffe sono rispettivamente di 10 e 8 euro. Confermata anche la promozione del martedì: 6 euro in tutte le sale e 7 euro all’Ariston.