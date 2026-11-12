Sanremo International Guitar Festival, tre concerti tra il Casinò e l’Europa Palace

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Sul palco Maurizio Colonna, Zoran Dukic e Vu Duc Hien. Attesa per Eliot Fisk, ultimo allievo di Andrés Segovia

Sanremo. Tre appuntamenti tra il teatro dell’Opera del Casinò e il Rêve Bistrot dell’Europa Palace per la terza giornata del Sanremo International Guitar Festival & Competition, giunto alla dodicesima edizione. La manifestazione, in programma dal 10 al 14 novembre, prosegue dopo il riscontro di pubblico registrato nei primi due giorni.

Il programma di giovedì 12 novembre si apre alle 16 con Maurizio Colonna e il suo «Incontro Concerto». Alle 19.15 la musica si sposta al Rêve Bistrot, dove Diego Campagna & Friends saranno protagonisti del secondo appuntamento della Sanremo Guitar Experience. Alle 21 si torna a teatro con le esibizioni del croato Zoran Dukic e del vietnamita Vu Duc Hien.

Tra gli ospiti delle prossime giornate figura Eliot Fisk, chitarrista statunitense e ultimo allievo diretto di Andrés Segovia, atteso per la conclusione della rassegna. Venerdì 13 novembre, alle 19.15, sarà protagonista di un incontro musicale all’Europa Palace, mentre sabato 14 salirà sul palco del Casinò alle 17 insieme a Martín Madrigal Guzmán e all’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta da Natanael Espinoza. Alle 21 tornerà in scena con il GuitarDUO formato da Srdjan Bulatovic e Darko Nikcevic.

Il cartellone di venerdì prevede anche, alle 17.30, Chen Chuan, la violoncellista Hee-Young Lim e il Kroma Guitar Quartet, composto da Alessandro Di Caccamo, Alessandro Cesare, Simone Consorti Vanzulli e Alessio Galati. Alle 21 spazio a Lorenzo Micheli e Vera Danilina, impegnati nella presentazione di un progetto inedito.

Una delle novità del 2026 è la Sanremo Guitar Experience – Il Festival incontra la città, iniziativa che porta gli artisti fuori dal palcoscenico tradizionale. Ogni sera il Rêve Bistrot dell’Europa Palace ospita esibizioni dal vivo, conversazioni e momenti informali con i musicisti, affiancati dal direttore artistico Diego Campagna.

La manifestazione è promossa dal comune di Sanremo in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica, il Casinò e l’Europa Palace. Tra i partner internazionali figurano il Central Conservatory of Music di Pechino, l’Università di Changchun e il Conservatorio «Franco Vittadini» di Pavia.