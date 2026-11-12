Sanremo, inaugurato il Baby Pit Stop Unicef nello Spazio 099: «Un servizio dovuto alle famiglie»

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Alessandro Mager, il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Fulvio Fellegara, il dottor Riccardo Borea, pediatra, già primario del reparto di Pediatria dell’ospedale di Sanremo e oggi responsabile del progetto Spazio 099, insieme a Raffaele Regina, rappresentante di Unicef Sanremo.

Un servizio apparentemente semplice, ma che restituisce al centro cittadino un punto dedicato alla prima infanzia dopo la precedente esperienza realizzata anni fa all’interno del Palafiori e successivamente dismessa senza che venisse individuata una soluzione sostitutiva stabile. Questa volta l’amministrazione ha scelto di collocarlo direttamente all’interno di una struttura nata proprio per essere un presidio permanente per le famiglie. Spazio 099, aperto la scorsa estate, concentra infatti attività di ascolto, consulenza, prevenzione e sostegno alla genitorialità, con psicologi, pedagogisti, educatori e professionisti che lavorano con bambini, ragazzi e nuclei familiari.

Ad aprire gli interventi è stato il sindaco Mager, che ha rivolto un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato alla nascita e allo sviluppo del Centro, indicando in particolare Borea come uno dei principali motori del progetto. «Il dottor Borea è un motore straordinario di questo centro realizzato dai nostri Servizi sociali, dall’assessore Fulvio Fellegara e dalla dirigente Simona Donati», ha sottolineato il sindaco. Per Mager l’inaugurazione del Baby Pit Stop rappresenta soprattutto una nuova tappa nella crescita di una struttura sulla quale Palazzo Bellevue intende continuare a investire: «È veramente una bella occasione. Sono contento di vedere questo centro, che è stato un’intuizione brillante e che credo possa svilupparsi ulteriormente e diventare un punto di riferimento per tutta la nostra città».

A entrare nel merito della scelta di collocare il servizio proprio in via Roma è stato quindi Fellegara. Per il vicesindaco la posizione non è un elemento secondario: un punto per l’allattamento può svolgere realmente la propria funzione soltanto se è inserito in un luogo facilmente raggiungibile e frequentato. «Un punto di allattamento ha senso se viene fatto in una zona centrale, fruibile e se è utile alle mamme e alle persone che girano per Sanremo – ha spiegato –. Non avrebbe avuto senso realizzarlo in una zona poco frequentata, periferica o difficile da raggiungere». Sono proprio queste, secondo Fellegara, le caratteristiche che Spazio 099 è stato pensato per garantire: «Il Centro per le Famiglie aveva bisogno di essere centrale, privo di barriere architettoniche e raggiungibile».

Ma l’ambizione dell’amministrazione va oltre il singolo Baby Pit Stop. Fellegara vorrebbe che l’iniziativa comunale facesse da apripista a una diversa cultura dell’accoglienza verso mamme e bambini anche nel settore privato. Bar, negozi, ristoranti e attività commerciali potrebbero progressivamente mettere a disposizione analoghi spazi e disponibilità. «Iniziamo a farlo noi, che siamo il pubblico, e quindi diamo il buon esempio. Speriamo che queste buone pratiche si allarghino alle attività commerciali, ai locali e a chiunque possa farlo. È un atto di civiltà e di attenzione: non è un regalo, è un atto dovuto».

Un concetto che amplia il significato dell’inaugurazione di questa sera: non soltanto una stanza attrezzata, ma il tentativo di rendere normale la possibilità per una madre di allattare o per un genitore di accudire il proprio bambino quando si trova fuori casa. A spiegare invece come il Baby Pit Stop si inserisca nel lavoro quotidiano del Centro per le Famiglie è stato Riccardo Borea. «Ringrazio Unicef che ci ha dato l’opportunità di realizzare il Baby Pit Stop. Il Centro per le Famiglie nasce per essere un servizio», ha spiegato il pediatra, ricordando come il progetto sia stato reso possibile dall’integrazione tra finanziamenti statali, sostegno regionale e iniziativa comunale, con il lavoro portato avanti dai Servizi sociali e dalla dirigente Simona Donati.

Il punto allattamento diventa così una delle porte d’ingresso a un sistema di servizi molto più ampio. Spazio 099 segue infatti le famiglie già dalla gravidanza e nei primi anni di vita del bambino, ma il suo lavoro prosegue lungo le diverse fasi della crescita. L’obiettivo dichiarato non è soltanto intervenire quando una situazione di difficoltà è ormai conclamata, ma prevenire il disagio prima che diventi più complesso. «Noi ci occupiamo delle famiglie dalla nascita, anche prima, durante la gestazione – ha aggiunto Borea – e lavoriamo in rete. Ringrazio i pediatri che sono venuti a trovarci perché hanno contatto con tutte le famiglie. Questo è un servizio che serve a prevenire il disagio, ad affrontarlo prima che diventi complesso, ma vuole fare anche educazione e formazione sull’alimentazione e sull’allattamento».

Da qui anche l’appello rivolto proprio ai pediatri affinché contribuiscano a far conoscere maggiormente la struttura e i servizi disponibili. «Chiedo a tutti, ai pediatri in particolare, di darci una mano perché è gratuito, in centro, fruibile, senza barriere e aperto a 360 gradi. Siamo disponibili a ogni tipo di proposta e collaborazione perché siamo qui per aiutare la comunità a stare meglio».

Parole di apprezzamento per il lavoro sviluppato all’interno dello Spazio 099 sono arrivate anche da Raffaele Regina di Unicef Sanremo, che ha evidenziato il valore di un Centro per le Famiglie capace di affiancare alla propria attività educativa e di sostegno servizi concreti rivolti alla prima infanzia e alla genitorialità. Il Baby Pit Stop rafforza così la natura dello Spazio 099 come presidio nel cuore della città: non semplicemente un ufficio dei Servizi sociali, ma un luogo al quale accedere anche prima che emerga un problema, per ricevere orientamento, trovare sostegno o, come da questa sera, semplicemente poter allattare o cambiare il proprio bambino in uno spazio accogliente e dedicato.

Una funzione piccola nelle dimensioni, ma che Mager, Fellegara, Borea e Unicef hanno voluto presentare come parte di un obiettivo più ampio: costruire una città nella quale i servizi alle famiglie siano visibili, facilmente raggiungibili e inseriti nella quotidianità del centro cittadino.