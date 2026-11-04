Sanremo, in piazza Cassini arriva la rassegna “Le novità de Lo Studiolo”

Sanremo. Tre appuntamenti tra novembre e dicembre per presentare nuove pubblicazioni e approfondire temi legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni del territorio. È la rassegna “Le novità de Lo Studiolo”, organizzata dall’Accademia della Pigna e dalle edizioni Lo Studiolo nella sala comunale di piazza Cassini 10/11.

Il primo incontro è in programma domenica 8 novembre alle 17 con la presentazione del volume “La storia di Sanremo raccontata ai ragazzi”, scritto dallo storico matuziano Andrea Gandolfo e illustrato da Selene Perilli. Il libro propone un profilo della storia cittadina dalla preistoria ai giorni nostri, pensato per avvicinare i più giovani alle vicende che hanno contribuito a costruire l’identità di Sanremo.

Alla presentazione prenderanno parte, insieme all’autore, l’illustratrice Selene Perilli e Vittorio Toesca, psicologo e consigliere comunale. A introdurre l’incontro sarà Marilena Vesco, curatrice della collana “Studi matuziani”, di cui il volume rappresenta la decima uscita.

La rassegna proseguirà sabato 28 novembre, sempre alle 17, con “L’Araldica mistica del Redentore”, antologia di testi dell’iconografo francese Louis Charbonneau-Lassay tradotta e curata da Faris La Cola. Insieme al curatore interverrà Sergio Castellino, accademico della Pigna ed esperto di simbolismo ed esoterismo cristiano. I relatori saranno introdotti dall’antropologo ed etnologo Alessio Bellini, vicepresidente dell’Accademia della Pigna.

L’ultimo appuntamento è fissato per sabato 12 dicembre alle 17 e tornerà a concentrarsi sulla cultura locale, con un omaggio alla figura di Enrico Berio, già direttore dell’Archivio di Stato di Imperia e presidente onorario del Circolo Ligustico.

Per l’occasione verrà ripubblicato “Pater Noster de l’Alpazur”, lavoro nel quale il Padre Nostro viene tradotto in 35 dialetti dell’area transfrontaliera compresa tra Nizza, Cuneo e il Ponente ligure. Il volume sarà commentato dal dialettologo genovese Stefano Lusito, da Enrico Anghilante e dall’architetto Roberto Amoretti, con la moderazione del professor Fabio Barricalla, filologo, poeta e cancelliere dell’Accademia della Pigna.

Gli incontri sono organizzati con l’appoggio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Sanremo e saranno tutti a ingresso libero.