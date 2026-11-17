Sanremo, il Pd di Coldirodi contro la concessione della sede della Federazione Operaia ai sostenitori di Vannacci: «Vergogna»
«La segreteria della Federazione Operaia Sanremese non ci venga a raccontare adesso che il suo statuto prevede la concessione delle sale a chiunque ne faccia richiesta»
Sanremo. Polemica a Sanremo per la concessione in uso di alcuni spazi della Federazione Operaia Sanremese ai sostenitori dell’ex generale Roberto Vannacci e del suo partito. A esprimere apertamente il proprio dissenso è il Circolo del Partito Democratico di Coldirodi, che affida a una dura presa di posizione le proprie critiche alla scelta.
Al centro della contestazione c’è il valore storico e simbolico della Federazione Operaia Sanremese, il cui nome, secondo il Pd di Coldirodi, richiama le battaglie del movimento operaio e le esperienze di solidarietà e mutualismo che, in un periodo in cui lo Stato non garantiva adeguate forme di assistenza, permisero ai lavoratori di migliorare le proprie condizioni di vita, attraverso servizi sanitari, istruzione e momenti di confronto e consapevolezza dei propri diritti.
«Per questo il fascismo le mise fuori legge», ricorda il circolo, ripercorrendo la stagione delle violenze squadriste contro le cooperative e gli operai socialisti, cattolici e anarchici.
Da qui la contrarietà alla decisione di concedere gli spazi a esponenti e sostenitori del movimento legato a Vannacci. Il Pd di Coldirodi contesta in particolare le posizioni politiche e ideologiche attribuite al partito, accusandolo di richiamarsi a valori fascisti e nazisti, di alimentare l’odio razziale e di sostenere idee considerate incompatibili con i principi democratici e costituzionali.
Nel mirino anche l’eventuale giustificazione della concessione sulla base dello statuto della Federazione, che prevederebbe la possibilità di mettere le sale a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
«La segreteria della Federazione Operaia Sanremese non ci venga a raccontare adesso che il suo statuto prevede la concessione delle sale a chiunque ne faccia richiesta», afferma il circolo, secondo cui la questione non riguarda il diritto di parola garantito dalla Costituzione, ma l’opportunità di offrire ospitalità a un movimento che, a loro giudizio, rinnega i principi democratici.
Una presa di posizione dai toni molto duri, che si conclude con un’esclamazione ripetuta due volte: «Vergogna!».