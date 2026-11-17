Sanremo . Polemica a Sanremo per la concessione in uso di alcuni spazi della Federazione Operaia Sanremese ai sostenitori dell’ex generale Roberto Vannacci e del suo partito. A esprimere apertamente il proprio dissenso è il Circolo del Partito Democratico di Coldirodi , che affida a una dura presa di posizione le proprie critiche alla scelta.

Al centro della contestazione c’è il valore storico e simbolico della Federazione Operaia Sanremese, il cui nome, secondo il Pd di Coldirodi, richiama le battaglie del movimento operaio e le esperienze di solidarietà e mutualismo che, in un periodo in cui lo Stato non garantiva adeguate forme di assistenza, permisero ai lavoratori di migliorare le proprie condizioni di vita, attraverso servizi sanitari, istruzione e momenti di confronto e consapevolezza dei propri diritti.