Sanremo, il cordoglio del sindaco Mager per la scomparsa di Franco Formaggini

Sanremo . Il sindaco Alessandro Mager e l’amministrazione comunale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Formaggini , stringendosi con affetto e vicinanza ai familiari in questo momento di dolore, e ricordandone la dedizione e il contributo alla vita amministrativa della città attraverso gli incarichi di assessore e consigliere comunale.

Con la scomparsa di Franco Formaggini Sanremo perde una figura stimata, che ha saputo porre le proprie competenze al servizio della comunità e il cui ricordo resterà vivo in quanti hanno avuto modo di conoscerlo e condividere un percorso umano, civico e professionale.