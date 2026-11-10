Il lutto|
Sanremo, il cordoglio del sindaco Mager per la scomparsa di Franco Formaggini
Il primo cittadino e l’amministrazione comunale si stringe con affetto e vicinanza ai familiari in questo momento di dolore
Sanremo. Il sindaco Alessandro Mager e l’amministrazione comunale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Formaggini, stringendosi con affetto e vicinanza ai familiari in questo momento di dolore, e ricordandone la dedizione e il contributo alla vita amministrativa della città attraverso gli incarichi di assessore e consigliere comunale.
Il suo impegno si è espresso anche in ambito sportivo, nel ruolo di presidente del Circolo Golf degli Ulivi, contribuendo alla valorizzazione di una realtà storica del territorio.
Con la scomparsa di Franco Formaggini Sanremo perde una figura stimata, che ha saputo porre le proprie competenze al servizio della comunità e il cui ricordo resterà vivo in quanti hanno avuto modo di conoscerlo e condividere un percorso umano, civico e professionale.