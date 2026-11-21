Il segretario dimissionario Salesi invita Bellini, Di Meco e Marino a passare all’opposizione e chiede le dimissioni del presidente del Casinò. Cassini, Artusi e il circolo di Coldirodi confermano il sostegno a Mager e si tirano fuori dallo scontro in Forza Italia

Sanremo. I tre consiglieri iscritti a Forza Italia lascino la maggioranza e Giuseppe Di Meco si dimetta dalla presidenza di Casinò Spa. È la posizione di Gianni Salesi, segretario cittadino dimissionario del Pd, in quello che appare il colpo di coda della sua esperienza alla guida dei Dem. A stretto giro intervengono il capogruppo Marco Cassini, l’assessora Lucia Artusi e il circolo Pd di Coldirodi-Sanremo, che nei fatti smentiscono la posizione del segretario uscente e rilanciano il sostegno ad Alessandro Mager definito «pieno e convinto». Con un’argomentazione semplice: le decisioni di Forza Italia spettano a Forza Italia. A dividere il Pd è la scelta di chiedere o meno l’uscita dei tre azzurri dalla maggioranza.

Salesi chiama in causa il Casinò. Il segretario uscente dà ragione al segretario azzurro Simone Vassallo sulla necessità di chiarire la posizione degli iscritti azzurri. Contesta invece l’invito a Mager a «scegliere con chi governare», che a suo giudizio porterebbe la componente civica del sindaco alla corte del «Re Sole» Claudio Scajola. Secondo Salesi, i consiglieri che hanno preso la tessera di Forza Italia dopo essere stati eletti con una civica possono «tranquillamente accomodarsi all’opposizione». Sono Umberto Bellini, eletto con Idea Sanremo, Anna Roberta Di Meco e Luigi Marino, entrambi di Forum. Salesi ritiene inoltre che, a quel punto, sarebbe opportuno che Pino Di Meco (promotore di Forum, ritornato in Forza Italia) lasciasse la presidenza della casa da gioco.

Il segretario rivendica il contributo del Pd e della lista Fellegara Sindaco alla vittoria di Mager. Al ballottaggio del 2024 il centrosinistra appoggiò il candidato civico, mentre Forza Italia sosteneva Gianni Rolando, candidato del centrodestra poi sconfitto. Salesi richiama anche la posizione del senatore Gianni Berrino, che ha ribadito la collocazione di Fratelli d’Italia all’opposizione e il rispetto per la scelta degli elettori sanremesi.

Cassini e Artusi lasciano la scelta agli azzurri. Il comunicato degli eletti del Pd porta anche la firma del circolo di Coldirodi, l’unico dei due circoli cittadini con la segreteria ancora formalmente in carica. «Non spetta al Partito Democratico entrare nel merito di quelle scelte», scrivono. Ringraziano Mager per aver ribadito che intende rispettare la parola data e indicano nell’attuazione del programma elettorale la ragione del loro sostegno. Senza nominare Salesi, scelgono di tenere il Pd fuori dalla discussione sulla collocazione dei consiglieri azzurri. I due di Forum-Forza Italia, interpellati nei giorni scorsi da Riviera24, non hanno risposto alle domande sulla loro permanenza in maggioranza.

Il congresso e il retroscena su Ioculano. Quello di venerdì è uno degli ultimi interventi di Salesi prima del congresso cittadino che eleggerà il suo successore. In pole c’è Francesca Antonelli, a sua volta dimissionaria dalla segreteria del circolo Sanremo Centro. Il confronto sulla partecipazione alla giunta precede il caso Forza Italia. Un anno fa, quando Mager si preparava a candidarsi alle provinciali nella lista di Claudio Scajola, il Pd cittadino si era già riunito per ribadire il sostegno al patto amministrativo, ma non senza malumori. Tantoché Cassini si candidò con la lista alternativa a quella dei sindaci per Scajola, in cui figurava anche Mager. Negli ambienti del centrosinistra circola una ricostruzione secondo cui il consigliere regionale Enrico Ioculano avrebbe più volte sollecitato gli esponenti del Pd a lasciare la maggioranza. C’è chi riconduce a lui anche il colpo di coda di Salesi. Il presunto intervento sulla nota resta un retroscena senza conferme ma con parecchi indizi.

L’effetto della mossa di Scajola. La richiesta di Claudio Scajola, rilanciata da Vassallo, e la spinta del segretario della Lega Armando Biasi per rivedere le alleanze trasversali nel Ponente stanno producendo effetti prima ancora che un consigliere cambi gruppo. A Sanremo tocca a Forum, gruppo civico confluito nel partito azzurro e vicino all’assessore regionale Marco Scajola, decidere se seguire la linea provinciale di Forza Italia. A Taggia i partiti hanno riaperto il confronto anche sulla candidatura già annunciata di Chiara Cerri, indicata da Mario Conio per la successione e sostenuta pubblicamente dallo stesso Marco Scajola. Due partite in comuni dove l’assessore regionale può contare su rapporti consolidati.

Se l’obiettivo di Claudio Scajola era restringere il margine di manovra del nipote, la mossa ha già rimesso in discussione due equilibri che sembravano acquisiti. A Sanremo ha prodotto anche un altro effetto. Mentre i tre azzurri sono ancora nei rispettivi gruppi civici, il Pd arriva al congresso con due linee pubbliche su come difendere la stessa maggioranza. Una lanciata dal segretario cittadino formalmente dimissionario, l’altra dagli unici organi eletti e in carica.

Fondi al Turismo, Mager smentisce lo scontro in giunta. In questo subbuglio è stata rilanciata la voce di un duro scontro nella giunta del giorno precedente tra l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Donzella e l’assessora al Bilancio Lucia Artusi. Al centro del confronto, il possibile taglio di circa 500 mila euro al Turismo, legato alle minori entrate attese dal Casinò per effetto delle nuove norme europee in materia di antiriciclaggio. Mager ha bollato le voci sulla lite come «fake news». Anche Sindoni ha smentito lo scontro.