Sanremo, il Bagna Cauda Day approda sulla ciclabile con due cene al Méditerranée

Sanremo. L’aglio di Vessalico incontra le verdure liguri e piemontesi sulla ciclabile di Sanremo. Il ristorante Méditerranée Cucina & Mare, in via Anselmi 6, debutta al Bagna Cauda Day con due cene in programma sabato 21 e sabato 28 novembre. La scheda ufficiale della manifestazione indica 50 posti a tavola per ciascuna serata.

Ideata dall’associazione culturale Astigiani, la manifestazione è giunta alla quattordicesima edizione e riunisce locali in Italia e all’estero attorno a un rito della cucina contadina piemontese. La bagna cauda è un intingolo caldo di aglio, acciughe e olio, servito tradizionalmente nel fujot, il recipiente di terracotta che lo mantiene caldo mentre a tavola si intingono le verdure. Ai clienti del Méditerranée sarà regalato il bavaglione dell’edizione 2026, con lo slogan «Questo bavaglio ci rende liberi».

La formula base indicata nella locandina costa 30 euro, bevande escluse, e comprende la bagna cauda con le verdure. Il ristorante propone anche il menù «Bagna Sovrana» a 45 euro, sempre bevande escluse, con una tartare di carne o di tonno a scelta, la bagna cauda classica, verdure crude e cotte e pane fatto in casa. Per l’abbinamento è proposta la Barbera d’Asti Robiano 2025 dell’azienda agricola Gatto Pierfrancesco di Castagnole Monferrato.

Per prenotare, il calendario ufficiale del Bagna Cauda Day indica il numero 339 4392176.