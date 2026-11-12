Sanremo, giro di vite su case vacanza, commercio e ristoranti: 20mila euro di multe

Sanremo. Case vacanza irregolari, banchi della fiera ceduti abusivamente, un ristorante che continuava a lavorare nonostante la revoca della licenza e persino cantine e magazzini trasformati in abitazioni senza i requisiti igienico-sanitari minimi. È un bilancio che tocca diversi settori dell’economia cittadina quello tracciato dalla polizia locale di Sanremo, che negli ultimi quindici giorni di ottobre ha intensificato i controlli sulle attività commerciali e ricettive, arrivando a contestare 20mila euro di sanzioni amministrative.

Le verifiche, condotte dalle diverse unità operative del comando guidato da Fulvio Asconio, sono state finalizzate non soltanto al rispetto delle normative, ma anche alla tutela dei consumatori e della corretta concorrenza tra gli operatori economici. Un primo fronte ha riguardato il settore degli affitti turistici, già da tempo sotto osservazione della municipale. Gli accertamenti hanno permesso di individuare un soggetto che, pur avendo regolarmente registrato un appartamento a uso turistico, ne gestiva in realtà tre allo stesso indirizzo. Una situazione che ha fatto scattare una sanzione amministrativa da 4mila euro.

Un secondo gestore di appartamento ammobiliato a uso turistico (Aaut) è stato invece sanzionato per la mancata esposizione del Codice identificativo nazionale (Cin), obbligatorio per consentire anche agli ospiti di verificare la regolarità della struttura. In questo caso la multa è stata di mille euro. Particolarmente interessante quanto emerso dai controlli effettuati in occasione della fiera di ottobre. Gli agenti hanno scoperto una sorta di mercato parallelo dei posteggi, con i titolari delle concessioni che avevano temporaneamente ceduto, senza alcun titolo autorizzativo, i propri spazi ad altri operatori. Un meccanismo che permetteva di fatto di esercitare il commercio su area pubblica al di fuori delle procedure previste e sottraendo al controllo del Comune la gestione delle assegnazioni.

Per due operatori sono così scattate altrettante sanzioni da 5mila euro, per un totale di 10mila euro. Un fenomeno che, oltre a violare le regole del commercio ambulante, rischia di alterare la concorrenza tra gli esercenti che operano regolarmente sulla base delle autorizzazioni rilasciate dall’amministrazione. Non meno significativo l’intervento sul fronte della tutela dei consumatori. La polizia locale è intervenuta presso un ristorante al quale era già stata revocata la licenza a causa di gravi violazioni in materia di igiene. Nonostante il provvedimento, il locale continuava a esercitare l’attività di somministrazione. Il titolare è stato quindi sanzionato con una multa da 5mila euro ed è stata imposta la chiusura dell’esercizio.

Ma i controlli hanno fatto emergere anche situazioni preoccupanti sul fronte abitativo, in particolare nella città vecchia. Gli agenti hanno effettuato accertamenti su alcuni immobili utilizzati come alloggi, scoprendo in due casi che locali catastalmente classificati come cantine o magazzini, e regolarmente affittati con tale destinazione, erano stati trasformati abusivamente in abitazioni. Spazi che, secondo quanto accertato dalla polizia locale, risultavano privi delle condizioni igienico-sanitarie minime per essere utilizzati a scopo abitativo. Per entrambi gli immobili sono state emesse ordinanze sindacali per il ripristino della corretta destinazione d’uso, mentre proseguono gli approfondimenti per accertare le eventuali responsabilità dei proprietari. Un quadro articolato, dunque, che restituisce la dimensione di un’attività di controllo estesa ben oltre le tradizionali competenze della viabilità.