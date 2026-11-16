La presentazione|
Sanremo, Giovanni Mari presenta «Fascistissima», il libro sulla libertà di stampa cancellata dal regime
Mercoledì 18 novembre alle 20.30, nella sala comunale di piazza Cassini, l’autore dialogherà con il vicesindaco Fulvio Fellegara e il sindaco di Cesio Fabio Natta. Ingresso gratuito.
Sanremo. A cent’anni dai provvedimenti con cui il regime fascista cancellò la libertà di stampa, il giornalista Giovanni Mari presenta a Sanremo il suo libro Fascistissima. Come nel 1926 Mussolini eliminò la libertà di stampa, pubblicato da People. L’appuntamento è per mercoledì 18 novembre alle 20.30 nella sala comunale di piazza Cassini 10/11. Con l’autore intervengono Fulvio Fellegara, vicesindaco di Sanremo, e Fabio Natta, sindaco di Cesio e vicepresidente di Anci Liguria.
Il volume ricostruisce come leggi, decreti e ordini prefettizi abbiano ridotto progressivamente lo spazio della stampa indipendente, fino a piegare i giornali alle esigenze del regime. Mari ripercorre anche i tentativi di resistenza dei giornalisti e le denunce pubbliche apparse sui quotidiani o avanzate in Parlamento mentre si consolidava il controllo fascista sull’informazione.
La presentazione sarà l’occasione per discutere del rapporto tra potere e informazione, del ruolo dei giornali nella vita democratica e del diritto dei cittadini a essere informati. L’ingresso è gratuito.