Sanremo, Giovanni Mari presenta «Fascistissima», il libro sulla libertà di stampa cancellata dal regime

Sanremo. A cent’anni dai provvedimenti con cui il regime fascista cancellò la libertà di stampa, il giornalista Giovanni Mari presenta a Sanremo il suo libro Fascistissima. Come nel 1926 Mussolini eliminò la libertà di stampa, pubblicato da People. L’appuntamento è per mercoledì 18 novembre alle 20.30 nella sala comunale di piazza Cassini 10/11. Con l’autore intervengono Fulvio Fellegara, vicesindaco di Sanremo, e Fabio Natta, sindaco di Cesio e vicepresidente di Anci Liguria.

Il volume ricostruisce come leggi, decreti e ordini prefettizi abbiano ridotto progressivamente lo spazio della stampa indipendente, fino a piegare i giornali alle esigenze del regime. Mari ripercorre anche i tentativi di resistenza dei giornalisti e le denunce pubbliche apparse sui quotidiani o avanzate in Parlamento mentre si consolidava il controllo fascista sull’informazione.

La presentazione sarà l’occasione per discutere del rapporto tra potere e informazione, del ruolo dei giornali nella vita democratica e del diritto dei cittadini a essere informati. L’ingresso è gratuito.