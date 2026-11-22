Sono rispettivamente Florinda, Petit e i Santamarea, e Lens, Nausica e l’Inganno, e Primogenito

Sanremo. È arrivata da pochi minuti, attraverso i canali social ufficiali di “Sanremo Rai” e “Area Sanremo“, l’attesissima lista dei sei giovani talenti che si giocheranno tutto sul palco del teatro del Casinò il prossimo venerdì 11 dicembre.

Durante la serata televisiva in diretta su Rai 1 in prima serata di “Sarà Sanremo“, i sei finalisti si sfideranno a colpi di musica ed emozioni per conquistare un obiettivo tanto prestigioso quanto difficile: l’unico posto disponibile per entrare ufficialmente in gara tra i Big del Festival di Sanremo 2027.

Una rosa di nomi che unisce i due percorsi paralleli dedicati alle nuove leve della musica italiana. A staccare i pass provenienti dalla selezione di “Sanremo Giovani” sono Florinda, Petit e i Santamarea. A loro, si affiancano i tre artisti scelti attraverso il concorso cittadino “Area Sanremo“, che porterà sul palco Lens, Nausica e l’Inganno, e Primogenito.

La posta in palio è altissima, e il margine d’errore ridotto al minimo: con una sola possibilità a disposizione, i sei aspiranti cantanti dovranno dare il massimo, tirando fuori grinta, personalità e tutto il proprio bagaglio artistico per convincere la commissione e il pubblico.