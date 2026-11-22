“Sanremo Giovani” e “Area Sanremo”, svelati i sei finalisti ufficiali
Sono rispettivamente Florinda, Petit e i Santamarea, e Lens, Nausica e l’Inganno, e Primogenito
Sanremo. È arrivata da pochi minuti, attraverso i canali social ufficiali di “Sanremo Rai” e “Area Sanremo“, l’attesissima lista dei sei giovani talenti che si giocheranno tutto sul palco del teatro del Casinò il prossimo venerdì 11 dicembre.
Durante la serata televisiva in diretta su Rai 1 in prima serata di “Sarà Sanremo“, i sei finalisti si sfideranno a colpi di musica ed emozioni per conquistare un obiettivo tanto prestigioso quanto difficile: l’unico posto disponibile per entrare ufficialmente in gara tra i Big del Festival di Sanremo 2027.
Una rosa di nomi che unisce i due percorsi paralleli dedicati alle nuove leve della musica italiana. A staccare i pass provenienti dalla selezione di “Sanremo Giovani” sono Florinda, Petit e i Santamarea. A loro, si affiancano i tre artisti scelti attraverso il concorso cittadino “Area Sanremo“, che porterà sul palco Lens, Nausica e l’Inganno, e Primogenito.
La posta in palio è altissima, e il margine d’errore ridotto al minimo: con una sola possibilità a disposizione, i sei aspiranti cantanti dovranno dare il massimo, tirando fuori grinta, personalità e tutto il proprio bagaglio artistico per convincere la commissione e il pubblico.
L’appuntamento, dunque, è fissato per l’11 dicembre, quando le luci del Casinò si accenderanno per regalare alla città un ulteriore assaggio della prossima edizione della kermesse. Per uno solo di questi sei ragazzi il sogno diventerà realtà, trasformando la notte sanremese nel trampolino di lancio definitivo verso il palco più ambito d’Italia.