Sanremo, Giancarlo De Cataldo ai Martedì Letterari: appuntamento il 10 novembre

Sanremo . Lo scrittore e magistrato Giancarlo De Cataldo sarà protagonista dei Martedì Letterari , martedì 10 novembre alle 16.30, con la presentazione del suo ultimo libro, “ Delitto in cornice. Un caso per Manrico Spinori ” (Einaudi). L’incontro, curato da Marzia Taruffi , prevede letture a cura di Franco La Sacra, direttore artistico del Teatro dell’Albero. Ingresso libero.

Al centro del romanzo, un nuovo caso per il pubblico ministero Manrico Spinori, chiamato a indagare sulla misteriosa morte di Verena Rex, artista contemporanea romana trovata senza vita nel capannone in cui realizzava le sue performance. Tra un possibile incidente, un suicidio inscenato e un secondo delitto, il magistrato dovrà districarsi nel mondo dell’arte, tra personaggi eccentrici e collezionisti, aiutato dalla sua squadra investigativa tutta al femminile.

Magistrato, drammaturgo e sceneggiatore, De Cataldo è autore di numerosi romanzi, tra cui il celebre Romanzo criminale, vincitore del Premio Scerbanenco nel 2003 e diventato un film e una serie televisiva. Tra le sue opere anche Suburra, scritto con Carlo Bonini.