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Sanremo, Giancarlo De Cataldo ai Martedì Letterari: appuntamento il 10 novembre
Lo scrittore e magistrato alla rassegna del Casinò
Sanremo. Lo scrittore e magistrato Giancarlo De Cataldo sarà protagonista dei Martedì Letterari, martedì 10 novembre alle 16.30, con la presentazione del suo ultimo libro, “Delitto in cornice. Un caso per Manrico Spinori” (Einaudi). L’incontro, curato da Marzia Taruffi, prevede letture a cura di Franco La Sacra, direttore artistico del Teatro dell’Albero. Ingresso libero.
Al centro del romanzo, un nuovo caso per il pubblico ministero Manrico Spinori, chiamato a indagare sulla misteriosa morte di Verena Rex, artista contemporanea romana trovata senza vita nel capannone in cui realizzava le sue performance. Tra un possibile incidente, un suicidio inscenato e un secondo delitto, il magistrato dovrà districarsi nel mondo dell’arte, tra personaggi eccentrici e collezionisti, aiutato dalla sua squadra investigativa tutta al femminile.
Magistrato, drammaturgo e sceneggiatore, De Cataldo è autore di numerosi romanzi, tra cui il celebre Romanzo criminale, vincitore del Premio Scerbanenco nel 2003 e diventato un film e una serie televisiva. Tra le sue opere anche Suburra, scritto con Carlo Bonini.
La rassegna si concluderà con Giacinta Cavagna di Gualdana, che presenterà Un milione di scale (Neri Pozza), con la partecipazione del dottor Alberto Guglielmi Manzoni.