Sanremo, Futuro Nazionale replica a Rifondazione. Ventimiglia: «Alla Federazione Operaia diciamo grazie»

«Mentre qualcuno preferisce alimentare polemiche, noi scegliamo di stare nelle piazze e divulgare le nostre proposte contro il caro vita e contro il continuo invio di armi all’Ucraina»

Sanremo. Futuro Nazionale replica alle critiche di Rifondazione Comunista alla Federazione Operaia Sanremese, che ha ospitato la prima assemblea provinciale del movimento. A intervenire sono il vicario regionale Daniele Ventimiglia e il coordinatore provinciale Guido Pregnolato.

«“Vergogna”, lo dicono alla Federazione Operaia Sanremese per averci ospitato. Io invece, come Futuro Nazionale, dico grazie», dichiara Ventimiglia. Il vicario regionale respinge l’accostamento al fascismo, ribadisce che il movimento opera nel rispetto della Costituzione e ricorda che la sala è stata richiesta nel rispetto del regolamento. Invita quindi Rifondazione a rileggere la Costituzione e a chiedere scusa ai vertici della Federazione Operaia, a partire da Claudio Maniglia.

«Rifondazione Comunista è un partito ormai abbandonato dal proprio elettorato storico, che sembra non avere più argomenti e cerca visibilità attaccando Futuro Nazionale. È paradossale che chi professa libertà e democrazia voglia poi negare spazio a un movimento politico legittimo», prosegue Ventimiglia.

«Ce ne freghiamo delle provocazioni. Il comunismo è stato giudicato dalla storia. Noi guardiamo al presente e alle necessità di lavoratori e famiglie, portando avanti le battaglie per difendere gli interessi degli italiani», aggiunge Pregnolato. Il coordinatore provinciale ricorda i gazebo organizzati nel fine settimana a Imperia, Ventimiglia, Arma di Taggia e Bordighera per presentare le proposte del movimento contro il caro vita e la sua posizione contraria al sostegno militare all’Ucraina.