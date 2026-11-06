Sanremo Domani, Rebecca Piana si schiera con Damiano e Rodà: «Sia l’associazione a cambiare nome»

Sanremo. Nella querelle sul nome di Sanremo Domani entra anche Rebecca Piana, prima dei non eletti della lista civica che alle amministrative aveva sostenuto Gianni Rolando. E lo fa schierandosi apertamente al fianco dei consiglieri comunali Marco Damiano e Monica Rodà, dopo la richiesta avanzata dall’omonima associazione affinché il gruppo consiliare cambi denominazione.

La posizione di Piana ribalta infatti i termini della questione: se, come sostiene, il regolamento comunale non permette ai due eletti di modificare il nome del gruppo, allora dovrebbe essere l’associazione a valutare di cambiare il proprio.

«A due anni dalla nascita dell’associazione politico-culturale Sanremo Domani e dalla successiva esperienza elettorale che ha portato all’elezione di due consiglieri comunali, è arrivato il momento di fare chiarezza e, soprattutto, di riportare il confronto sul piano della politica e dei contenuti», afferma Piana.

Il suo intervento arriva all’indomani dell’istanza inviata dall’associazione Sanremo Domani al sindaco, al presidente del Consiglio comunale e, per conoscenza, al Prefetto di Imperia. Nel documento l’associazione ha chiesto che il gruppo composto da Damiano e Rodà non utilizzi più la denominazione “Sanremo Domani”, sostenendo che i due consiglieri non facciano più parte dell’organizzazione e non siano quindi legittimati a rappresentarla.

Piana riconosce che la frattura tra le due realtà sia ormai evidente, ma contesta la soluzione proposta dall’associazione. «Le divergenze tra l’associazione e i due consiglieri sono ormai evidenti. Tuttavia, non si può chiedere a questi ultimi di modificare il nome del gruppo consiliare quando il Regolamento comunale non lo consente», sostiene.

Da qui la proposta alternativa: «Ritengo che la soluzione più ragionevole e rispettosa delle regole sia un’altra: sia l’associazione a valutare un cambiamento del proprio nome, evitando di alimentare uno scontro che rischia soltanto di danneggiare un’esperienza politica nata con l’ambizione di rappresentare una proposta nuova per Sanremo».

Una presa di posizione che aggiunge un nuovo capitolo a una vicenda nata dalla progressiva separazione tra l’associazione civica e i rappresentanti eletti con l’omonima lista. La questione era già emersa pubblicamente con Damiano e Rodà, che avevano rivendicato la propria autonomia rispetto alle successive scelte politiche compiute dall’associazione.

Rebecca Piana sceglie ora di sostenere esplicitamente i due consiglieri: «Da parte mia, intendo esprimere piena vicinanza ai due consiglieri comunali, che hanno ricevuto il mandato degli elettori e che devono poter svolgere il proprio ruolo istituzionale nel rispetto delle norme e della propria autonomia».