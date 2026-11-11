Sanremo, domani la Santa Messa in ricordo dei Caduti di Nassiriya

Le celebrazioni si terranno il pomeriggio con la Santa Messa Solenne, che sarà celebrata domani alle 18 alla Chiesa dei Frati Cappuccini. La funzione religiosa sarà animata dal coro della Parrocchia di San Rocco diretta dal maestro Mario Massa.

La giornata, organizzata in occasione del 23esimo anniversario, è a cura dell’Amministrazione comunale e dell’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione Sanremo. In ricordo dei Caduti di Nassiriya è stata anche realizzata una corona di alloro offerta dal Lions Club Sanremo Host.