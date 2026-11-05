Sanremo Domani, la resa dei conti sul nome: chiesto a Damiano e Rodà di cambiarlo

Sanremo. È una querelle politica che si trascina di fatto dall’indomani delle elezioni amministrative e che ora arriva a un passaggio formale. Da una parte c’è il gruppo consiliare “Sanremo Domani”, composto da Marco Damiano e Monica Rodà, eletti nel 2024 nella lista civica che sosteneva la candidatura a sindaco di Gianni Rolando. Dall’altra c’è l’associazione omonima “Sanremo Domani”, presieduta da Stefania Mostardini, oggi confluita nel progetto regionale Liguria Insieme, il movimento civico vicino al presidente della Regione Marco Bucci e nel quale l’ex assessore al Turismo del Comune di SanremoAntonio Bissolotti ricopre il ruolo di coordinatore provinciale imperiese.

Due realtà nate dallo stesso percorso elettorale, ma che nel tempo hanno imboccato strade differenti. E adesso l’associazione chiede apertamente che quella separazione venga resa evidente anche nel nome. Con un’istanza trasmessa al sindaco Alessandro Mager, al presidente del Consiglio comunale e, per conoscenza, al Prefetto di Imperia, l’associazione Sanremo Domani chiede infatti che il gruppo consiliare guidato da Damiano e Rodà adotti una denominazione diversa.

La presa di posizione arriva dopo che gli stessi due consiglieri, nelle scorse settimane, avevano già chiarito pubblicamente di non riconoscersi più nell’associazione e di non aver aderito alla scelta di entrare in Liguria Insieme. «La scelta di aderire a Liguria Insieme è una decisione autonoma dell’associazione, che non ci coinvolge e che non rappresenta in alcun modo la nostra posizione politica», avevano dichiarato Rodà e Damiano, rivendicando la propria autonomia consiliare.

Oggi arriva la risposta dell’altra metà di Sanremo Domani. Una sorta di “sfiducia”, pur senza alcun effetto sulle prerogative dei due eletti, che passa dalla richiesta di separare definitivamente il nome dell’associazione da quello del gruppo presente a Palazzo Bellevue. «L’Associazione Sanremo Domani rappresenta il soggetto associativo e civico che ha promosso e dato origine all’omonima esperienza politico-elettorale, culminata nella presentazione della lista civica, a sostegno del candidato sindaco Gianni Rolando, che ha consentito l’elezione dei consiglieri Marco Damiano e Monica Rodà», si legge nella nota.

L’associazione precisa però che quel legame originario non può essere automaticamente trasferito all’attuale gruppo consiliare. «Tale legame storico e politico non comporta tuttavia una coincidenza tra l’associazione e il successivo gruppo consiliare, né implica, di per sé, che quest’ultimo costituisca un’articolazione, un organo o una rappresentanza dell’associazione».

Il punto viene quindi esplicitato senza margini di ambiguità: «I consiglieri comunali Marco Damiano e Monica Rodà, pur essendo stati eletti nella lista Sanremo Domani, oggi non fanno più parte dell’associazione e non ricoprono al suo interno alcuna carica o funzione rappresentativa. Pertanto, gli stessi non sono legittimati a rappresentare l’associazione né a esprimere posizioni o assumere iniziative in suo nome e per suo conto».

Da qui la richiesta che il gruppo consiliare non continui a utilizzare la denominazione “Sanremo Domani”. L’associazione motiva la scelta con la necessità di evitare «equivoci nell’opinione pubblica circa l’esistenza di un legame, di una condivisione di posizioni o di una rappresentanza che, allo stato, non sussistono».

La vicenda affonda le radici proprio nel post-elezioni. La lista civica Sanremo Domani aveva ottenuto circa l’11% dei consensi alle amministrative, eleggendo Damiano e Rodà. In seguito, però, l’associazione ha proseguito un proprio percorso autonomo, fino alla recente adesione a Liguria Insieme, formalizzata all’unanimità dall’assemblea e poi rilanciata durante la convention regionale del movimento.

Il paradosso politico è che oggi sotto lo stesso nome convivono due soggetti che dichiarano reciprocamente di non rappresentarsi più: da una parte i consiglieri eletti con quella lista, dall’altra l’associazione che quella lista aveva promosso. L’associazione precisa, per bocca della presidente Mostardini, di non voler interferire con le prerogative dei consiglieri comunali, né contestarne la legittimità politica. La richiesta è invece quella di arrivare a una distinzione formale, anche alla luce del fatto che Damiano e Rodà avrebbero già manifestato l’intenzione di modificare la denominazione del gruppo.