Sanremo, domani al Casinò il Musical “Forza Venite Gente”

Sanremo. Si alza il sipario sulla stagione teatrale 2026-2027 del Casinò di Sanremo. Domani, mercoledì 4 novembre alle ore 21:00, il Teatro dell’Opera ospiterà il celebre musical “Forza Venite Gente”, atteso appuntamento che apre il cartellone coniugando grande spettacolo e riflessione spirituale.

L’evento si inserisce nel programma delle celebrazioni per l’Anno Francescano, promosso dalla casa da gioco matuziana in collaborazione con il Convento dei Frati Cappuccini di Sanremo e con il Banco Alimentare Ligure, in occasione dell’800° anniversario dalla morte di San Francesco d’Assisi (1226-2026) e del trentennale del Banco Alimentare.Lo spettacolo e i temi

Scritto da Mario e Piero Castellacci con la collaborazione di Renato Biagioli e Pietro Palumbo, con la regia di Ariele Vincenti e le musiche firmate da Michele Paulicelli, Giampaolo Belardinelli e Giancarlo De Matteis, “Forza Venite Gente” racconta la storia del Patrono d’Italia mettendo al centro non solo la sua dimensione mistica, ma anche un’intensa riflessione sul rapporto padre-figlio. Da una parte la statura rivoluzionaria del Santo di Assisi, dall’altra la figura del padre Pietro Bernardone, commerciante legato ai beni materiali e incapace di comprendere la scelta trascendente del figlio.

Sul palcoscenico si esibirà un cast di oltre 20 artisti tra attori, cantanti e ballerini. Tra i protagonisti figurano Michelangelo Nari (Frate Francesco), Mauro Mandolini (Pietro di Bernardone), Giulia Cecchini (Santa Chiara), Giulia Gallone (La Cenciosa), Benedetta Iardella (La Povertà), Francesco Boschiazzo (Il Diavolo) e Alessandro Lo Piccolo (Il Lupo). La direzione musicale è curata da Marco Iardella, le scenografie sono di Alessandro Chiti, i costumi di Daniele Gelsi e le coreografie di Dalila Frassanito, con la direzione artistica di Michele Paulicelli.Il commento delle istituzioni

L’iniziativa raccoglie l’apprezzamento dell’amministrazione e degli organizzatori. L’assessore al Turismo del Comune di Sanremo, avv. Alessandro Sindoni, ha sottolineato come la rassegna sappia “coniugare la grande tradizione culturale con i valori universali di solidarietà, accoglienza e attenzione al prossimo”.

Il Presidente e Amministratore Delegato del Casinò, dott. Giuseppe Di Meco (insieme alla consigliera dott.ssa Sonia Balestra e al consigliere arch. Mauro Menozzi), ha ricordato come il musical rappresenti “l’allegria e la gioia verso l’esistenza, il creato e le sue creature propria del Giullare di Dio”, mentre Padre Roberto Cattaneo del Convento dei Frati Cappuccini ha ribadito il valore del messaggio francescano come “parola di speranza per la città”.Info biglietti e prevendita

I biglietti per lo spettacolo di domani sono disponibili ai seguenti prezzi:

Platea Primo Settore: € 25,00

€ 25,00 Platea Secondo Settore: € 20,00

€ 20,00 Galleria: € 15,00

Sono previste agevolazioni per studenti, persone fragili con accompagnatore (sconto 50%) e associazioni convenzionate.