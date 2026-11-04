Sanremo, “Cuba & Martinica” apre la stagione invernale dello Smoky Blinders Cigar Club

Sanremo. Una serata dedicata all’incontro tra la tradizione dei sigari cubani e quella dei rhum agricoli della Martinica ha inaugurato la stagione invernale dello Smoky Blinders Cigar Club di Sanremo. L’appuntamento “Cuba & Martinica” si è svolto mercoledì 28 ottobre al Grand Hotel & des Anglais, riunendo appassionati ed esperti per una degustazione guidata e per la presentazione ufficiale delle giare da collezione Diplomaticos Legendarios Exclusivo Italia.

Ospite della serata Angelo Canessa, Mixology Manager di Velier, affiancato da esperti del mondo dei distillati e dei sigari cubani. Al centro dell’incontro una produzione destinata in particolare agli appassionati e ai collezionisti. Sono infatti soltanto 300 le giare realizzate da Diadema per i Diplomaticos Legendarios Exclusivo Italia, distribuite esclusivamente attraverso il circuito Habanos Specialist. A Sanremo questo ruolo è ricoperto dalla Tabaccheria Babalù, unico Habanos Specialist della zona.

Il sigaro è stato prodotto in 10mila scatole numerate nel formato Julieta No. 2, legato alla tradizione dei grandi Churchill. Ad accompagnare la degustazione è stato un percorso attraverso tre espressioni di rhum della distilleria Saint James, selezionate da Canessa: la Cuvée d’Excellence, il Saint James 2004 realizzato da Velier in formato magnum per la serie celebrativa del venticinquesimo anniversario dell’AOC Martinique e il Saint James Brut de Fût 2001, invecchiato 17 anni e imbottigliato a grado pieno.

La serata ha consentito anche di approfondire le caratteristiche dei rhum agricoli della Martinica, ottenuti dal puro succo di canna da zucchero, e di esplorarne l’abbinamento con la struttura del sigaro cubano. Canessa ha ripercorso la storia della distilleria e delle selezioni proposte, soffermandosi sui profili aromatici emersi durante l’assaggio.

A guidare la degustazione insieme a Canessa è stato Simone Parisi, vicepresidente dello Smoky Blinders Cigar Club. Il percorso è stato accompagnato anche dalla musica: “Todo Cambia”, nell’interpretazione di Mercedes Sosa, ha fatto da sottofondo all’assaggio del sigaro.

«La serata dedicata alla presentazione dell’Exclusivo Italia è ormai una tradizione della nostra associazione culturale, che ogni anno viene arricchita dalla presenza di Velier e di Angelo Canessa con le sue selezioni di distillati in abbinamento», commenta Stefano Bonsignore, presidente dello Smoky Blinders Cigar Club di Sanremo.

«Con questo appuntamento abbiamo inaugurato in grande stile la stagione invernale degli eventi – prosegue Bonsignore –. Il piacere, ogni volta, è sia assaggiare prodotti particolari sia ascoltare le storie, conoscere le persone e scoprire le caratteristiche che rendono ciascuno di essi unico. È questo il senso degli incontri che vogliamo proporre ai nostri soci: occasioni di convivialità, ma anche di conoscenza e approfondimento».