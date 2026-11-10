Sanremo, controlli sulla qualità delle mense scolastiche

Sanremo. Prosegue il piano di verifiche e monitoraggio sui servizi di refezione scolastica del territorio. Nella giornata di oggi, 10 novembre, il vicesindaco Fulvio Fellegara e il consigliere comunale Alessandro Marenco si sono recati in visita alla scuola di Bussana.

Durante la giornata, gli amministratori hanno pranzato nella sala mensa del plesso insieme agli alunni e al corpo docente. All’ispezione ha partecipato anche la nutrizionista Beatrice D’Ambrosio.

«Questa visita segue quelle che abbiamo già effettuato in passato nelle altre scuole cittadine – hanno spiegato il vicesindaco Fellegara e il consigliere Marenco –. L’obiettivo è verificare il livello del servizio offerto, constatando la qualità del cibo servito in mensa. Tutto questo si inquadra nell’ambito del programma di monitoraggio mensile che abbiamo programmato nelle varie scuole cittadine».