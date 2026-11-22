Il bilancio|
Sanremo, controlli serali della polizia locale: 62 veicoli verificati e cinque sanzioni
Nove agenti impegnati, con verifiche anche alla rotatoria all’imbocco di via Martiri della Libertà. Identificate 42 persone, una contestazione per stupefacenti a uso personale
Sanremo. Sessantadue veicoli controllati, 42 persone identificate e cinque sanzioni per violazioni al Codice della strada. È il bilancio del servizio straordinario svolto l’altro ieri sera dalla polizia locale di Sanremo. Il comando guidato da Fulvio Asconio ha impiegato nove agenti in diversi punti della città, tra cui la rotatoria all’imbocco di via Martiri della Libertà.
Tra le irregolarità riscontrate, il comandante segnala quelle relative alle revisioni e ai dispositivi alterati sui ciclomotori. I cinque verbali riguardano gli articoli 72, 79 e 80 del Codice della strada, relativi alle dotazioni dei veicoli, alla loro efficienza e alle revisioni, e gli articoli 135 e 180, che disciplinano rispettivamente la circolazione con patenti rilasciate da Stati fuori dall’Unione europea e dallo Spazio economico europeo e il possesso dei documenti di guida e di circolazione.
Nel corso del servizio gli agenti hanno inoltre contestato un illecito amministrativo ai sensi dell’articolo 75 del Testo unico sugli stupefacenti, relativo alla detenzione per uso personale. Asconio ha spiegato che il servizio, dedicato soprattutto alla sicurezza stradale, ha consentito di presidiare anche alcune zone già frequentate dalle pattuglie per attività di prevenzione. I controlli di venerdì sera anticipano quelli che il comando intende organizzare in vista dei primi ponti delle festività natalizie.
Il comandante ha infine ringraziato gli agenti per la disponibilità, richiamando le difficoltà nel garantire con l’organico attuale la continuità dei servizi straordinari. «Grazie alla disponibilità del personale riusciamo a farlo», ha spiegato.