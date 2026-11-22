Sanremo. Sessantadue veicoli controllati, 42 persone identificate e cinque sanzioni per violazioni al Codice della strada. È il bilancio del servizio straordinario svolto l’altro ieri sera dalla polizia locale di Sanremo. Il comando guidato da Fulvio Asconio ha impiegato nove agenti in diversi punti della città, tra cui la rotatoria all’imbocco di via Martiri della Libertà.

Tra le irregolarità riscontrate, il comandante segnala quelle relative alle revisioni e ai dispositivi alterati sui ciclomotori. I cinque verbali riguardano gli articoli 72, 79 e 80 del Codice della strada, relativi alle dotazioni dei veicoli, alla loro efficienza e alle revisioni, e gli articoli 135 e 180, che disciplinano rispettivamente la circolazione con patenti rilasciate da Stati fuori dall’Unione europea e dallo Spazio economico europeo e il possesso dei documenti di guida e di circolazione.