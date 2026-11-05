Sanremo, conclusa la Riunione Autunnale EHMA Italia: l’hotellerie di lusso tra neuroscienze, formazione e premi

Sanremo. Si è conclusa con grande successo a Sanremo la Riunione Autunnale della Delegazione Italiana dell’EHMA (European Hotel Managers Association), la più numerosa tra le delegazioni europee dell’associazione. L’evento, tenutosi dal 30 ottobre al 1° novembre nella prestigiosa cornice del Royal Hotel Sanremo — ospitato dal socio Marco Sarlo — e dell’Europa Palace, ha visto la partecipazione non solo dei principali General Manager italiani, ma anche di colleghi ed esponenti del Consiglio Direttivo giunti da diversi Paesi europei in occasione dell’Assemblea Generale Straordinaria.Un vertice tra internazionalità e crescita professionale

La tre giorni matuziana si è aperta venerdì 30 ottobre con un cocktail di benvenuto sulla terrazza e nella hall del Royal Hotel. I lavori istituzionali di sabato hanno toccato tematiche centrali per il futuro dell’hotellerie di alta gamma: dalla governance associativa alla formazione dei talenti, fino al benessere dei professionisti del settore.

«La Riunione Autunnale rappresenta un momento fondamentale per la nostra Delegazione — ha dichiarato Ezio A. Indiani, National Delegate EHMA Italia e General Manager dell’Hotel Principe di Savoia di Milano — perché permette ai soci di confrontarsi sulle evoluzioni del mercato e sulle scelte future dell’Associazione. La presenza dei rappresentanti delle delegazioni europee ha conferito a questa edizione una dimensione ancora più internazionale, dimostrando la dinamicità e la spinta innovativa del nostro gruppo».I riconoscimenti: i premi al GM dell’Anno e alle giovani promesse

Nel corso della cena di gala nella Sala Fiori di Murano del Royal Hotel, Ezio A. Indiani ha consegnato i riconoscimenti ufficiali dell’anno:

Hotel General Manager Italiano dell’Anno 2026 : il premio è stato assegnato a Cristiano Cabutti , General Manager del W Milan Hotel, riconosciuto per la visione strategica, la capacità d’innovazione e il talento nello sviluppare i futuri leader del settore.

: il premio è stato assegnato a , General Manager del W Milan Hotel, riconosciuto per la visione strategica, la capacità d’innovazione e il talento nello sviluppare i futuri leader del settore. Stefano Biscioni Scholarship Award (2ª edizione): il riconoscimento, legato al progetto di mentorship “Mentor Me” e sponsorizzato da Iniziative Venete Group, è andato a Toni Martinciglio, Executive Assistant Manager di Villa Igiea a Palermo. Il premio gli consentirà di frequentare il prestigioso General Managers Program (GMP) presso il campus della Nolan Cornell University di Ithaca (New York).

Neuroscienze a tavola, prevenzione del burnout e valorizzazione del territorio

Tra i momenti di maggior rilievo scientifico e formativo della sessione di lavoro si segnalano:

Neuroscienze ed esperienza gastronomica : l’intervento d’eccezione del Prof. Vincenzo Russo , esperto di neuromarketing, che ha illustrato come le neuroscienze e i meccanismi cerebrali ridefiniscano la percezione delle emozioni ed il valore dell’esperienza culinaria nella ristorazione di lusso.

: l’intervento d’eccezione del , esperto di neuromarketing, che ha illustrato come le neuroscienze e i meccanismi cerebrali ridefiniscano la percezione delle emozioni ed il valore dell’esperienza culinaria nella ristorazione di lusso. Studio sul Burnout : la presentazione del progetto Randomized Controlled Trial (RCT) curato da Marco Truffelli in collaborazione con la Oxford Brookes University, finalizzato ad analizzare e prevenire il fenomeno del burnout tra i direttori d’albergo dell’ospitalità di lusso.

: la presentazione del progetto curato da Marco Truffelli in collaborazione con la Oxford Brookes University, finalizzato ad analizzare e prevenire il fenomeno del burnout tra i direttori d’albergo dell’ospitalità di lusso. Certificazione professionale: nella giornata di domenica si sono svolti gli esami per la Certificazione della professione di Direttore d’Albergo, a seguito dei quali quattro direttori hanno ottenuto il titolo ufficiale.

Non sono mancati i momenti dedicati alla promozione e alla scoperta della città: nel pomeriggio di sabato i partecipanti hanno effettuato una visita guidata nel centro storico medievale de La Pigna, apprezzando l’autenticità e il fascino storico di uno degli scorci più suggestivi di Sanremo.