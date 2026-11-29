Sanremo, con la giornalista Laura Silvia Battaglia cala il sipario su Ottobre di Pace 2026
A palazzo Roverizio un approfondimento sulle dinamiche geopolitiche all’origine dei conflitti in Medio Oriente
Sanremo. Le radici storiche, politiche ed economiche dei conflitti contemporanei sono state al centro dell’appuntamento conclusivo di Ottobre di Pace 2026, che il 27 novembre ha visto protagonista, a palazzo Roverizio, la giornalista Laura Silvia Battaglia, di fronte a una sala gremita.
Profonda conoscitrice del Medio Oriente, dall’Iraq alla penisola arabica, con particolare riferimento allo Yemen, e dell’Africa settentrionale, la reporter ha illustrato al pubblico le complesse relazioni internazionali alla base delle tensioni che attraversano queste aree geografiche.
L’incontro ha offerto anche l’occasione per approfondire le conseguenze del colonialismo, la cui eredità, come evidenziato dalla relatrice, continua a condizionare i rapporti tra gli Stati, contribuendo al protrarsi di crisi per le quali appare difficile individuare una soluzione.