“Sanremo con Gusto”, tre giorni tra eccellenze locali e l’omaggio a Carlin Petrini

Sanremo. Cresce l’attesa per “Sanremo con Gusto” (27-29 novembre) e fioccano le attese anticipazioni. A partire dal manifesto iconico del ricordo-evento per Carlin Petrini (fondatore di Slow Food e una delle figure più influenti della cultura gastronomica contemporanea a livello mondiale) che svela l’idea di un viaggio che si svolgerà all’Ariston tra musica, memoria e racconti, con la partecipazione di alcuni degli artisti, legati al Tenco, che hanno condiviso il cammino del fondatore di Slow Food.

A seguire, da non perdere, sempre venerdì 27, la “Cena firmata” Slow Food proposta nella splendida cornice di Villa Nobel, che vedrà protagonisti e insieme a Sanremo i cuochi di ben quattro Osterie d’Italia insignite della Chiocciola, per un menù unico che ripercorrerà luoghi, sapori e piatti semplici amati da Carlin.

Dal Boccondivino di Bra (Cn), l’osteria che lo stesso Carlin aprì nel dicembre del 1984 e che rappresenta una delle culle del movimento Slow Food, arriverà il piatto che più di ogni altro racconta il Piemonte contadino: i cardi gobbi di Nizza Monferrato, Presidio Slow Food, accompagnati da una delicata bagna caöda.

Da Devetak, a Savogna d’Isonzo (Go), approderanno i sapori del Carso che Petrini scoprì e amò fin dai primi anni Novanta, tornando ogni volta che ne aveva l’occasione. Per l’occasione saranno proposti i tradizionali fusi istriani, con il formaggio Jamar del Carso e la salsiccia dell’azienda agricola Kmetija Sara Devetak.

L’osteria La Torre di Massa Lubrense (Na), luogo particolarmente significativo perché qui nel 2003 Carlo Petrini celebrò la sua prima laurea honoris causa, presenterà uno dei grandi emblemi della cucina popolare del Mezzogiorno: polpette di manzo con scarola, piatto schietto e generoso che ben rappresenta la sua idea di convivialità.

A completare questo viaggio sarà Baccicin du Caru di Mele (Ge), nell’entroterra genovese, uno degli ultimi indirizzi capaci di conquistare l’entusiasmo di Carlin, scoperto in occasione di Slow Fish 2025. Dalla sua cucina arriveranno le tradizionali trippe accomodate alla genovese, autentica espressione della cultura gastronomica ligure.

A chiudere la cena sarà il dessert della storica Pasticceria Biasetto di Padova, firma dell’alta pasticceria italiana.

Quella di Villa Nobel sarà dunque un’occasione rara: quattro grandi Chiocciole riunite intorno a una stessa tavola per raccontare, attraverso alcuni dei piatti più amati da Carlo Petrini, una visione del cibo fondata sul piacere, sulla memoria, sulla biodiversità e sulla fedeltà ai territori. Un omaggio sincero e appassionato che trova nella cucina la sua forma di racconto più autentica, perché questi piatti sanno rappresentare molto bene ciò che Carlin ha cercato, difeso e amato per tutta la vita.

Vini in abbinamento: Alta Langa millesimato pas dosè Saisei; Friulano Doc Dario Coos; Rosso di Montalcino Pian delle Vigne Antinori, e Moscato Asti Bio Ceretto.

Costo della cena 70 €; prenotazioni: info.sanremocongusto@gmail.com o whatsapp +39 392 7337288. Particolare importante: l’incasso della serata, detratti i costi vivi, sarà devoluto in beneficenza alla “Associazione Progetto Famiglia – Casa Famiglia Pollicino”.

Slow Food, dunque, assoluto protagonista della prima giornata di “Sanremo con Gusto”, in attesa di conoscere l’elenco completo dei tanti ospiti che parteciperanno all’evento del pomeriggio, con inizio alle 17, all’Ariston Roof. Ma protagonisti, il secondo giorno di “Sanremo con Gusto”, sabato 28 novembre, saranno anche i tanti cuochi e cultori del buon cibo della nostra provincia, tutti in scena nel “PalaGusto” la grande tensostruttura che sarà allestita sul solettone di piazza Colombo. In programma show cooking no-stop su ricette storiche come il cappon magro (interprete chef Manuel Marchetta, ristorante Venti di Ventimiglia), il brandacujun (executive chef Matteo Riccitelli, gruppo AdHoc), la sardenaira e la torta verde (Carlo Rovere, Pasta Madre Sanremo) e cinque dolci tipici del territorio, la Castagnola di Ventimiglia (Mauro Merlenghi), i Baci di Sanremo (Cristina Mellini), i Crustoli di Bajardo (Simona Orrao), la Stroscia di Pietrabruna (Barbara Vatteone), il Pan de Fighe di Aurigo (Nicola Ferrarese). A conclusione degli show cooking, aperti al pubblico, l’aperitivo letterario con Romolo Giordano, conosciutissimo ristoratore bordigotto, che con il libro “Le Stelle del Gusto” ripercorre la storia della grande ristorazione in provincia di Imperia.

A completare il goloso programma di “Sanremo con Gusto” ci sono altri due ricchi appuntamenti a tavola: sabato sera, 28 novembre, sempre a Villa Nobel, dalle ore 19 aperitivo e a seguire cena Gluten Free a 85 €, a cura di Prime Quality. E domenica 29 a pranzo, all’interno del “PalaGusto”, il gran finale con la degustazione da non perdere al costo popolare di 45 €, del Gambero Viola di Sanremo, il re dei prodotti autentici del nostro territorio.

«Consigliamo – avvisano gli organizzatori di Sanremo On – visti i tanti ed interessanti eventi, di prenotare per tempo scrivendo alla mail info.sanremocongusto@gmail.com oppure su whatsapp al numero +39 392 7337288”.

All’interno del programma di “Sanremo con Gusto” 2026, la splendida cornice di Villa Nobel ospiterà il 27 novembre una cena unica nel suo genere, pensata per rendere omaggio a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e una delle figure più influenti della cultura gastronomica contemporanea a livello mondiale.