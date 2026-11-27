Grande attesa per l’appuntamento di oggi, alle 17, al Roof del teatro Ariston, con “ Le canzoni dell’amicizia ”, uno speciale omaggio a Carlo “Carlin” Petrini, fondatore di “Slow Food” e figura di straordinario rilievo nel panorama culturale internazionale. Un evento che riunirà artisti, musicisti, giornalisti e amici per ricordare, attraverso canzoni, testimonianze, immagini e aneddoti, l’uomo che ha rivoluzionato il modo di intendere il cibo, affermandone il valore culturale, sociale e ambientale.

Tra i protagonisti del pomeriggio Pippo Bessone, Luca Morino, Massimo Schiavon e Roy Paci, accompagnati da musicisti e interpreti, insieme a Franco Roi, Luciano Barbieri, Graziella Corrent, Gipo Di Napoli, Roberto Burdese, Silvio Barbero, Gigi Piumatti, Gigi Garanzini e Walter Vacchino. Sono inoltre previsti collegamenti con Antonio Silva, Mauro Pagani e Lella Costa, contributi video di Stefano Senardi e Michele Serra e filmati d’archivio che ripercorrono il legame di Petrini con Francesco Guccini e il Club Tenco. A chiudere l’appuntamento sarà un momento musicale corale che vedrà riuniti sul palco artisti e musicisti, nel segno dell’amicizia e della condivisione.