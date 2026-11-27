L'evento|
“Sanremo con Gusto” entra nel vivo, sold out la cena Slow Food a Villa Nobel
Grande attesa per l’appuntamento di oggi, alle 17, al Roof del teatro Ariston, con “Le canzoni dell’amicizia”, uno speciale omaggio a Carlo “Carlin” Petrini
Sanremo. Parte nel segno del successo “Sanremo con Gusto“, la manifestazione organizzata da Sanremo On con il sostegno del comune di Sanremo, in programma da oggi fino a domenica 29 novembre. Già sold out la cena firmata “Slow Food” a Villa Nobel, a conferma del grande interesse suscitato dall’iniziativa.
Grande attesa per l’appuntamento di oggi, alle 17, al Roof del teatro Ariston, con “Le canzoni dell’amicizia”, uno speciale omaggio a Carlo “Carlin” Petrini, fondatore di “Slow Food” e figura di straordinario rilievo nel panorama culturale internazionale. Un evento che riunirà artisti, musicisti, giornalisti e amici per ricordare, attraverso canzoni, testimonianze, immagini e aneddoti, l’uomo che ha rivoluzionato il modo di intendere il cibo, affermandone il valore culturale, sociale e ambientale.
Tra i protagonisti del pomeriggio Pippo Bessone, Luca Morino, Massimo Schiavon e Roy Paci, accompagnati da musicisti e interpreti, insieme a Franco Roi, Luciano Barbieri, Graziella Corrent, Gipo Di Napoli, Roberto Burdese, Silvio Barbero, Gigi Piumatti, Gigi Garanzini e Walter Vacchino. Sono inoltre previsti collegamenti con Antonio Silva, Mauro Pagani e Lella Costa, contributi video di Stefano Senardi e Michele Serra e filmati d’archivio che ripercorrono il legame di Petrini con Francesco Guccini e il Club Tenco. A chiudere l’appuntamento sarà un momento musicale corale che vedrà riuniti sul palco artisti e musicisti, nel segno dell’amicizia e della condivisione.
“Sanremo con Gusto” proseguirà nel fine settimana nel PalaGusto di piazza Colombo, con cooking show, degustazioni e incontri dedicati alle eccellenze gastronomiche del territorio, alle tradizioni liguri e alla valorizzazione della biodiversità.
Gran finale domenica 29 novembre con la degustazione dei Gamberi di Sanremo nel PalaGusto di Piazza Colombo, un appuntamento dedicato a una delle più prestigiose eccellenze gastronomiche del territorio sanremese.