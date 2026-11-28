Sanremo. Dopo il successo della giornata inaugurale, Sanremo con Gusto entra nel vivo con un programma dedicato alle specialità gastronomiche del Ponente ligure. La manifestazione, organizzata da Sanremo On con il sostegno del comune e dei partner privati, ha debuttato ieri con due appuntamenti: l’omaggio a Carlo «Carlin» Petrini al teatro Ariston, «Le canzoni dell’amicizia», che ha riunito artisti, musicisti e amici del fondatore di Slow Food, e la cena a Villa Nobel, che ha registrato il tutto esaurito.

Oggi, sabato 28 novembre, il PalaGusto di piazza Colombo ospiterà cooking show, degustazioni e approfondimenti aperti al pubblico, alla scoperta delle ricette della tradizione locale.

Il programma:

Ore 9.45 – Cappon magro, con lo chef Manuel Marchetta;

Ore 10.45 – Brandacujun, con lo chef Matteo Riccitelli;

Ore 11.30 – Incontro a cura di Slow Food dedicato a cibo e biodiversità;

Ore 14.30 – Crustoli di Baiardo, con Simona Orrao;

Ore 15 – Baci di Sanremo, con Cristina Mellini;

Ore 15.15 – La Stroscia, con Barbara Vatteone;

Ore 15.40 – Pan de fighe di Aurigo, con Nicola Ferrarese;

Ore 16 – Castagnole di Ventimiglia, con Mauro Merlenghi;

Ore 16.30 – Sardenaira e torta verde, con Carlo Rovere;

A seguire, aperitivo letterario «Le Stelle del Gusto» con Romolo Giordano e Giorgio Caudano.

In serata, a Villa Nobel, è in programma la cena Gluten Free.

A sostenere l’iniziativa è anche Confartigianato Imperia, che sottolinea il ruolo della manifestazione nella valorizzazione dell’artigianato alimentare.

«Abbiamo scelto di sostenere Sanremo con Gusto perché crediamo nel valore dell’artigianato alimentare come elemento distintivo del nostro territorio e come risorsa per il suo sviluppo economico e turistico – dichiara Donata Vivaldi, presidente di Confartigianato Imperia –. Siamo particolarmente orgogliosi della partecipazione del nostro presidente di categoria dei panificatori, Carlo Rovere con la sua sardenaira e torta verde, e delle nostre associate Simona Orrao, con i crustoli di Baiardo, e Barbara Vatteone, con la stroscia di Pietrabruna. Tre professionisti che, attraverso il proprio lavoro, contribuiscono a mantenere vive le tradizioni gastronomiche del Ponente ligure. Come Confartigianato Imperia riteniamo fondamentale creare occasioni di visibilità e promozione per le nostre imprese, favorendo il dialogo tra artigianato, commercio, turismo e cultura del territorio».

A rimarcare il valore dell’appuntamento è anche Carlo Rovere, presidente della categoria dei panificatori di Confartigianato Imperia: «Sanremo con Gusto rappresenta un’importante occasione per valorizzare il lavoro degli artigiani del settore alimentare e, in particolare, dei panificatori, custodi di saperi, ricette e tecniche di lavorazione che raccontano l’identità del nostro territorio. Come presidente di categoria, ritengo fondamentale sostenere iniziative che permettano di avvicinare il pubblico al mondo dell’artigianato alimentare, facendo conoscere la qualità, la passione e la professionalità che caratterizzano le nostre imprese. Sarà un piacere portare all’interno della manifestazione specialità come la sardenaira e la torta verde, contribuendo a promuovere e tramandare il nostro patrimonio gastronomico».

Gran finale domenica 29 novembre con la degustazione dei gamberi di Sanremo al PalaGusto. Per chi non avesse ancora effettuato la prenotazione, durante l’intera giornata di sabato sarà attiva un’apposita postazione davanti alla struttura di piazza Colombo.