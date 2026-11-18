Sanremo. Un racconto che affonda le radici nei canti popolari delle Langhe al Club Tenco, e si snoda attraverso decenni di incontri, visioni e sodalizi umani e culturali. Sanremo si prepara ad accogliere un appuntamento d’eccezione interamente dedicato a Carlo Petrini, fondatore di “Slow Food.” L’appuntamento è fissato per venerdì 27 novembre, a partire dalle 17, quando il Roof del teatro Ariston aprirà le porte a questo evento speciale che unisce la canzone d’autore, la memoria e l’impegno civile. Settecento posti, ingresso libero.

Il legame profondo tra Petrini – affettuosamente noto come Carlin – e il Club Tenco ha origini lontane che risalgono alle prime edizioni della celebre rassegna, anticipate di un decennio rispetto alla nascita di “Arcigola”, il movimento che avrebbe poi dato vita a “Slow Food.” Proprio la Città dei fiori e il Club Tenco hanno rappresentato per Carlin un terreno fertile, nonché un luogo fondamentale del proprio percorso, dove sono nate e si sono consolidate alcune delle amicizie più significative della sua vita. Inseparabile la compagnia di figure chiave come Azio Citi e Giovanni Ravinate: le frequentazioni durante le serate e, soprattutto, le nottate sanremesi, hanno contribuito non solo a rinsaldare relazioni personali profonde, ma anche a gettare i semi di quella visione che avrebbe portato alla nascita di “Slow Food”, estendendo i propri orizzonti ben oltre il semplice aspetto gastronomico. Un percorso suggellato nel 2018, quando il Club Tenco ha conferito a Petrini il prestigioso riconoscimento di “Operatore culturale“, celebrando quel clima di allegria, festa e spensieratezza intriso di scherzi, improvvisazioni, e canti corali sempre più stonati che, avanzando nella notte, cementano i legami e custodiscono il desiderio di mantenerli vivi.

La musica e il canto costituiscono una componente essenziale e intima nella vita di Carlin, un “fil rouge” che attraversa ogni momento della sua storia e che, a un certo punto, si intreccia indissolubilmente con la nascita stessa di “Slow Food.” Dalle registrazioni dei canti popolari effettuate nelle osterie di Langa per l’Istituto De Martino al recupero della tradizione del Cante J’Euv – che per tre anni ha animato un grande festival di musica folk internazionale a Bra – fino a giungere al Coro degli Studenti dell’Università di Pollenzo, la musica è sempre stata la colonna sonora di questo cammino.

Tutte queste storie, arricchite da aneddoti, testimonianze video e sonore, prenderanno vita sul palco del Roof del teatro Ariston grazie a una narrazione corale firmata dalla regia di Daniele Lucca. L’incontro vedrà la partecipazione e il coinvolgimento di numerosi artisti legati a Petrini da un affetto profondo. Dalle Langhe arriverà Pippo Bessone, che dialogherà con Carlin rigorosamente in dialetto, e a cui lo stesso Carlin ha dedicato più di una canzone, accompagnato sul palco da Luca Occelli e Claudio Dadone. Spazio anche ai ricordi dei Mau Mau con Luca Morino e Tatè Nsongan, che rievocheranno le notti vissute “di cascina in cascina” accanto a Carlin, dando vita a quel gioiello culturale che risponde al nome di “Pueblos de Langa.” E ancora, Gipo Di Napoli racconterà il battesimo della sua Bandakadabra, definita dallo stesso Petrini una vera e propria “fanfara urbana”, insieme agli interventi di Lella Costa; Roberto De Nittis; Omar Pedrini (storico leader dei Timoria); Walter Porro; Roy Paci; Mauro Pagani; Massimo Schiavon, e Stefano Senardi, ciascuno pronto a condividere il proprio pezzo di storia vissuta insieme a Carlin.

«Abbiamo lavorato tanto a questo evento per celebrare i 4o anni di “Slow Food.”», ha affermato il presidente di Sanremo On Roberto Berio nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento, tenutasi questa mattina presso la sala incontri del teatro Ariston, «E quello che si terrà al Roof è uno degli eventi più importanti a livello nazionale dedicato a Carlin Petrini, venuto a mancare da poco, e lo faremo alla sua maniera, in allegria, con musica, racconti, e tanti momenti interessanti. Saranno presenti anche Chiara Petrini, sorella di Carlo, e tantissimi artisti che porteranno sul palco le loro esibizioni, mentre alcuni saranno in collegamento. La speciale giornata si concluderà la sera, con la cena a Villa Nobel preparata dagli chef dei ristoranti preferiti di Carlin, insigniti delle Chiocciole di “Slow Food.”»

«Pensando a Carlo, e a ciò che lui ha fatto, oltre alla cucina “Slow Food”, mi vengono in mente in special modo tutti i valori che ci ha trasmesso.», ha proseguito Walter Vacchino, patron dell’Ariston, «Per prima cosa, la pace e la solidarietà tra le persone, perché non c’è nulla di più solidale di condividere il cibo con gli altri, il sorriso, che per vivere bene e interagire con gli altri è fondamentale, e l’ironia, sintomo di grande intelligenza. Sono dei modelli di vita. E Carlo continua a vivere attraverso tutte queste cose. Come dico sempre, i teatri sono fabbriche di emozioni, e spero che venerdì 27 l’Ariston lo diventi ancora di più.»

A concludere gli interventi della mattinata, Sergio Tron, responsabile del presidio degli olivi secolari ligui, ed ex consigliere nazionale di “Slow Food”: «Carlin, che aveva una grande visione delle cose, ha sempre detto che bisogna tenere conto del “diritto al piacere”, perché tutto ciò che si fa nella vita, va fatto con piacere».