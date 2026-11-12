“Sanremo con Gusto”, a tavola con quattro “Chiocciole” e tanti chef locali

Sanremo. Cresce l’attesa per “Sanremo con Gusto” (27-29 novembre) e fioccano le attese anticipazioni. A partire dal manifesto iconico del ricordo-evento per Carlin Petrini che svela l’idea di un viaggio che si svolgerà all’Ariston tra musica, memoria e racconti, con la partecipazione di alcuni degli artisti, legati al Tenco, che hanno condiviso il cammino del fondatore di Slow Food. A seguire, da non perdere, sempre venerdì 27, la “Cena firmata” Slow Food proposta nella splendida cornice di Villa Nobel, che vedrà protagonisti e insieme a Sanremo i cuochi di ben quattro Osterie d’Italia insignite della Chiocciola, per un menù unico che ripercorrerà luoghi, sapori e piatti semplici amati da Carlin: da Bra a Savogna d’Isonzo, da Massa Lubrense a Genova, alla pasticceria di Padova, compresi i vini selezionati in abbinamento: Alta Langa Pas Dosè, Friulano Doc, Rosso di Montalcino, Moscato Bio.

Costo della cena 70 €; prenotazioni: info.sanremocongusto@gmail.com o whatsapp +39 392 7337288. Particolare importante: l’incasso della serata, detratti i costi vivi, sarà devoluto in beneficenza alla “Associazione Progetto Famiglia – Casa Famiglia Pollicino”.

Slow Food, dunque, assoluto protagonista della prima giornata di “Sanremo con Gusto”, in attesa di conoscere l’elenco completo dei tanti ospiti che parteciperanno all’evento del pomeriggio, con inizio alle 17, all’Ariston Roof. Ma protagonisti, il secondo giorno di “Sanremo con Gusto”, sabato 28 novembre, saranno anche i tanti cuochi e cultori del buon cibo della nostra provincia, tutti in scena nel “PalaGusto” la grande tensostruttura che sarà allestita sul solettone di piazza Colombo. In programma show cooking no-stop su ricette storiche come il cappon magro (interprete chef Manuel Marchetta, ristorante Venti di Ventimiglia), il brandacujun (executive chef Matteo Riccitelli, gruppo AdHoc), la sardenaira e la torta verde (Carlo Rovere, Pasta Madre Sanremo) e cinque dolci tipici del territorio, la Castagnola di Ventimiglia (Mauro Merlenghi), i Baci di Sanremo (Cristina Mellini), i Crustoli di Bajardo (Simona Orrao), la Stroscia di Pietrabruna (Barbara Vatteone), il Pan de Fighe di Aurigo (Nicola Ferrarese). A conclusione degli show cooking, aperti al pubblico, l’aperitivo letterario con Romolo Giordano, conosciutissimo ristoratore bordigotto, che con il libro “Le Stelle del Gusto” ripercorre la storia della grande ristorazione in provincia di Imperia.

A completare il goloso programma di “Sanremo con Gusto” ci sono altri due ricchi appuntamenti a tavola: sabato sera, 28 novembre, sempre a Villa Nobel, dalle ore 19 aperitivo e a seguire cena Gluten Free a 85 €, a cura di Prime Quality. E domenica 29 a pranzo, all’interno del “PalaGusto”, il gran finale con la degustazione da non perdere al costo popolare di 45 €, del Gambero Viola di Sanremo, il re dei prodotti autentici del nostro territorio.

«Consigliamo – avvisano gli organizzatori di Sanremo On – visti i tanti ed interessanti eventi, di prenotare per tempo scrivendo alla mail info.sanremocongusto@gmail.com oppure su whatsapp al numero +39 392 7337288”.