Sanremo Città di Pace, la non violenza entra a scuola con il corso per insegnanti

Sanremo. Promosso dal Coordinamento di associazioni Sanremo Città di Pace e interamente offerto dallo SNALS (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola), si è tenuto a Sanremo il 10 e 11 novembre il corso gratuito sulla Comunicazione Nonviolenta (CNV) rivolto ai docenti delle scuole cittadine.

Le prime otto ore di formazione in presenza sono state guidate dal professor Marco Bertaglia, formatore certificato dal Center for Nonviolent Communication con oltre venticinque anni di esperienza, formatosi a diretto contatto con il fondatore della disciplina, Marshall Rosenberg. All’iniziativa hanno preso parte gli insegnanti di diversi istituti del territorio facenti parte della rete, tra cui il Liceo G.D. Cassini, l’Istituto Colombo e l’Istituto Comprensivo Sanremo Levante.

Attraverso esercitazioni pratiche e momenti di confronto, i partecipanti hanno approfondito l’ascolto empatico, il riconoscimento dei propri bisogni e sentimenti e la gestione consapevole dei conflitti. L’intenso lavoro condiviso ha già portato a un primo risultato concreto: la nascita del gruppo di pratica «Le giraffe empatiche», creato dagli stessi docenti per dare continuità al percorso.

All’apertura dei lavori ha presenziato il Sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, che ha espresso grande apprezzamento per l’operato del Coordinamento presieduto dal consigliere comunale Vittorio Toesca, la cui presidenza onoraria è affidata al Maestro Michelangelo Pistoletto. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai docenti dello SNALS Fjona Mian (referente cittadina), Marianela Gonzales e Walter Di Gregorio per la realizzazione dell’iniziativa.