Sanremo celebra l’Unità Nazionale e le Forze Armate, tra memoria storica e appuntamenti diffusi in città

Le solenni celebrazioni hanno preso ufficialmente il via questa mattina presso il monumento ai caduti di corso Mombello, dove il suggestivo momento dell’alzabandiera accompagnato dalle note dell’Inno di Mameli ha chiamato a raccolta cittadinanza e autorità

Sanremo. In occasione della ricorrenza legata all’Unità Nazionale e alla Giornata delle Forze Armate, la città di Sanremo rende omaggio al valore della memoria attraverso un ricco calendario di appuntamenti curato dal Comune, in sinergia con la sezione locale dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.

Una ricorrenza che affonda le sue radici nel passato e nella fine della Prima Guerra Mondiale. Istituita nel 1919 per commemorare la vittoria e il sacrificio di un’intera generazione, la festività si legò indissolubilmente anche alla figura simbolica del Milite Ignoto, la cui solenne tumulazione all’Altare della Patria a Roma avvenne proprio il 4 novembre 1921, trasformandosi nel supremo monito di riconoscimento per tutti i caduti e i dispersi senza nome difensori della patria.

Le solenni celebrazioni hanno preso ufficialmente il via questa mattina presso il monumento ai caduti di corso Mombello, dove il suggestivo momento dell’alzabandiera accompagnato dalle note dell’Inno di Mameli ha chiamato a raccolta cittadinanza e autorità. Presenti il vicesindaco Fulvio Fellegara insieme ai consiglieri Antonino Consiglio ed Elisa Balestra, oltre al comandante della Polizia locale Fulvio Asconio, e alle forze armate.

La giornata proseguirà con la deposizione di una corona presso il sacrario del cimitero monumentale alle 9, per poi riprendere nel pomeriggio con un susseguirsi di commemorazioni.

Il programma pomeridiano si aprirà alle 15 in largo Ruffini con l’omaggio floreale al Monumento ai Caduti di tutte le guerre, a cui farà seguito alle 15.30 la cerimonia con deposizione della corona al Monumento alle Medaglie d’Oro nel piazzale omonimo. Alle 15.45 si darà spazio alla riflessione profonda con gli interventi delle orazioni ufficiali, momento che precederà la partenza, prevista per le 16, del corteo cittadino ritmato dalle marce e dalle composizioni eseguite dalla Banda Musicale Città di Sanremo. Il percorso della manifestazione culminerà alle 16.30 in corso Mombello per un secondo atto di solenne benedizione e deposizione di corona al Monumento ai Caduti, per poi concludersi ufficialmente alle 18 con la cerimonia dell’ammainabandiera.

Gli organizzatori hanno predisposto una soluzione al coperto nell’eventualità di condizioni meteorologiche avverse: in caso di pioggia, la cerimonia e gli interventi oratori si terranno a partire dalle 16 all’interno dell’androne del Palafiori in corso Garibaldi.