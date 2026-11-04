Sanremo celebra il 4 novembre: memoria, impegno per la pace e il ricordo dei Caduti

Il sind5 Mager, ha tenuto il discorso ufficiale ricordando l’alto valore della ricorrenza e volgendo lo sguardo verso l’attuale e delicato contesto geopolitico:

Sanremo. Si sono svolte nella mattinata di oggi, mercoledì 4 novembre, le cerimonie ufficiali per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, un appuntamento centrale nel calendario civile della città matuziana per rendere omaggio ai Caduti di tutte le guerre e rinnovare il profondo legame con le donne e gli uomini in divisa.

La giornata commemorativa si è aperta al mattino con la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa parrocchiale di San Rocco, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose del territorio, oltre alle rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Successivamente, i partecipanti si sono mossi in corteo verso i monumenti ai Caduti della città per il momento solenne della deposizione delle corone d’alloro.

Particolarmente significativo è stato l’incontro tenutosi nella sala conferenze del Palafiori di corso Garibaldi, dove si sono ritrovate le istituzioni, la cittadinanza e i rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Nel corso della cerimonia al Palafiori, il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, ha tenuto il discorso ufficiale ricordando l’alto valore della ricorrenza e volgendo lo sguardo verso l’attuale e delicato contesto geopolitico:

«Il 4 novembre rappresenta una data di profondo significato per la storia del nostro Paese. È una giornata nella quale celebriamo l’Unità Nazionale e rendiamo omaggio alle donne e agli uomini delle Forze Armate, rinnovando il ricordo di quanti hanno sacrificato la vita per la libertà, l’indipendenza e la dignità dell’Italia. Oggi, davanti ai monumenti che custodiscono la memoria dei nostri Caduti, rinnoviamo un impegno collettivo: quello di custodire i valori su cui si fonda la Repubblica, nata anche dal sacrificio di generazioni che hanno conosciuto il dramma della guerra e hanno saputo trasformare quella sofferenza in un progetto di pace, democrazia e convivenza civile.»

Nel suo intervento, il primo cittadino ha sottolineato la complessità del momento storico attuale, citando i principali scenari di crisi internazionali:

«Il loro impegno assume un significato ancora più importante alla luce di uno scenario internazionale estremamente complesso e preoccupante. I conflitti che continuano ad interessare diverse aree del mondo, dalla guerra in Ucraina alle drammatiche tensioni in Medio Oriente, insieme alle crisi che attraversano il continente africano e ad altre situazioni di instabilità, ci ricordano quanto siano fragili gli equilibri internazionali e quanto sia preziosa la pace. Assistiamo a un tempo nel quale il diritto internazionale, il dialogo tra le Nazioni e il rispetto della dignità umana sono messi quotidianamente alla prova. Le immagini delle città distrutte, delle popolazioni costrette ad abbandonare le proprie case, dei bambini privati di un futuro e delle vittime innocenti dei conflitti non possono lasciarci indifferenti.»

Il sindaco Mager ha infine ribadito il ruolo istituzionale e la vocazione della città di Sanremo:

«Di fronte a questo scenario, l’Italia è chiamata a svolgere un ruolo responsabile, nel solco dei principi della Costituzione, contribuendo alla sicurezza collettiva, alla cooperazione internazionale e alle iniziative di pace. Sanremo, città aperta al dialogo, all’incontro tra culture e alla solidarietà, sente particolarmente propria questa responsabilità. La nostra comunità, con la sua storia e la sua vocazione internazionale, vuole essere testimone dei valori di convivenza, rispetto e fratellanza tra i popoli.»

Un appello accorato è stato infine rivolto alle giovani generazioni e ai ragazzi presenti:

«Proprio ai giovani voglio rivolgere l’invito a conoscere la nostra storia, a custodirne la memoria e non considerare mai scontati la libertà, la democrazia e i diritti di cui oggi godiamo. L’unità nazionale è un valore da costruire ogni giorno attraverso la partecipazione, la solidarietà e il rispetto reciproco.»

La mattinata si è conclusa con il rinnovo della gratitudine a chi ha servito e continua a servire lo Stato in uniforme, garantendo la sicurezza e la difesa delle istituzioni democratiche sia sul territorio nazionale sia nelle missioni internazionali di pace.