Sanremo celebra il 4 novembre, il programma delle cerimonie per la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate

Sanremo. La città si prepara a celebrare la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate con una serie di cerimonie dedicate alla memoria dei caduti e al valore del servizio prestato al Paese. Il programma, promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Mager, si articolerà tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre, coinvolgendo istituzioni, associazioni e cittadini.