PER NON DIMENTICARE|
Sanremo celebra il 4 novembre, il programma delle cerimonie per la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate
Deposizioni delle corone, commemorazioni e corteo cittadino per ricordare i caduti di tutte le guerre. La popolazione invitata a esporre il tricolore
Sanremo. La città si prepara a celebrare la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate con una serie di cerimonie dedicate alla memoria dei caduti e al valore del servizio prestato al Paese. Il programma, promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Mager, si articolerà tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre, coinvolgendo istituzioni, associazioni e cittadini.
Le commemorazioni prenderanno il via martedì alle 18.30 nella chiesa di Santo Stefano, in piazza Cassini, con una messa cantata dal coro del liceo musicale G.D. Cassini e celebrata dal vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, monsignor Antonio Suetta.
Mercoledì 4 novembre la giornata inizierà alle 8.30 con l’alzabandiera al monumento ai Caduti di corso Mombello. Alle 9 sarà deposta una corona al sacrario del cimitero monumentale. Le celebrazioni riprenderanno nel pomeriggio. Alle 15 è previsto un omaggio floreale al monumento dedicato alle vittime di tutte le guerre, in largo Ruffini, mentre alle 15.30 la cerimonia si sposterà nel piazzale Medaglie d’Oro per un’ulteriore deposizione.
Alle 15.45 spazio alle orazioni ufficiali, seguite, alle 16, dal corteo cittadino accompagnato dalla Banda Musicale Città di Sanremo. La manifestazione raggiungerà quindi corso Mombello, dove alle 16.30 si procederà alla benedizione della corona in ricordo dei caduti. La giornata terminerà alle 18 con l’ammainabandiera.
In caso di maltempo, la cerimonia e gli interventi istituzionali si svolgeranno alle 16 nell’androne del Palafiori, in corso Garibaldi. L’amministrazione invita la cittadinanza a partecipare alle commemorazioni e a esporre il tricolore, simbolo dell’identità nazionale e della memoria condivisa.