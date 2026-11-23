Ad aprire la presentazione il patron dell’Ariston Walter Vacchino, che ha introdotto l’iniziativa facendo un parallelo d’attualità sul tema delle bugie e accostando il celebre burattino al presidente degli Stati Uniti Donald Trump

Sanremo. Il bicentenario della nascita di Carlo Collodi, nato il 24 novembre 1826, diventa l’occasione per guardare oltre il burattino più famoso del mondo e riportare in primo piano lo scrittore, il giornalista, il critico teatrale e musicale e l’osservatore del proprio tempo. Il progetto si chiama “L’altro Collodi”, è promosso dal Club per l’Unesco di Sanremo ODV in collaborazione con il Teatro Ariston.

Ad aprire la presentazione il patron dell’Ariston Walter Vacchino, che ha introdotto l’iniziativa facendo un parallelo d’attualità sul tema delle bugie e accostando il celebre burattino al presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Dietro lo pseudonimo di Carlo Lorenzini c’era una figura poliedrica e animata da ideali mazziniani, che prese parte alle campagne del Risorgimento, lavorò nel giornalismo, fu censore teatrale dopo il 1860 e prestò servizio alla Prefettura di Firenze senza mai staccarsi dalla scrittura e dalla vita culturale. La sua bibliografia supera Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, uscito a puntate e poi in volume nel 1883, e comprende titoli come Racconti delle fate (1875), Il viaggio per l’Italia di Giannettino (1876), Minuzzolo (1878), Macchiette (1880), Occhi e nasi (1881) e Storie allegre (1887).

Il programma del 10 dicembre si divide in due appuntamenti con formule differenti per raggiungere pubblici diversi. Al mattino, dalle 10 al Teatro Ariston, l’incontro “I vari Pinocchio” è rivolto agli studenti delle superiori di Sanremo e attraversa letteratura, immagini, cinema e musica, con la conduzione di Ciro Esse, Marco Innocenti e Walter Vacchino. Sono previsti gli interventi di monsignor Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia-Sanremo, su Contro Maestro Ciliegia del cardinale Giacomo Biffi; Giampaolo Borghello, già direttore della collana Letteratura e problemi di Zanichelli e collaboratore Utet nonché autore di Pinocchio, Attila e oltre, sul legame tra Pinocchio e Cuore; Savino Roggia con “L’Alfabeto di Pinocchio”; e Andrea Lazzarini, docente dell’Università di Genova, con Pinocchio tra libri di scuola e vocabolari. Durante la mattinata vengono proiettati estratti cinematografici e audiovisivi — dalle versioni Disney a quelle di Carmelo Bene, Giuliano Cenci e Guillermo del Toro fino a un cartoon recuperato di Antonio Rubino — e chiude la Banda Folk Florelia con le musiche dello sceneggiato televisivo Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini.