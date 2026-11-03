Sanremo capitale mondiale della chitarra, torna al Casinò il Festival chitarristico internazionale

Sanremo. Nel calendario di novembre, il Festival Chitarristico Internazionale, giunto alla sua dodicesima edizione, si prepara a riaccendere i riflettori nel segno dell’intuizione e della passione del maestro Diego Campagna, l’ideatore che in poco più di un decennio ha trasformato l’evento in una pietra miliare della musica europea e mondiale.

Cinque giorni, dal 10 al 14 novembre, in cui il teatro dell’Opera del Casinò si trasformerà nel crocevia di geografie lontane e tradizioni che dialogano. Sul palco si alterneranno artisti italiani, cinesi, vietnamiti, croati, messicani, serbi e montenegrini, offrendo al pubblico una polifonia di voci che spazia dai virtuosismi solistici ai dialoghi con l’orchestra. Tra i nomi di punta spicca la leggenda vivente Eliot Fisk, erede diretto e allievo prediletto del grande Andrés Segovia, atteso protagonista della giornata conclusiva. Accanto a lui, giganti della scena internazionale come Zoran Dukić e Lorenzo Micheli, che firmerà un progetto inedito insieme a Vera Danilina. Ma il Festival non è soltanto la celebrazione dei grandi maestri: è uno spazio vivo in cui trovano linfa vitale i talenti emergenti e le giovani promesse, chiamate a scrivere il domani dello strumento.

Tra le novità più attese di questa edizione spicca la “Sanremo Guitar Experience – Il Festival incontra la città“, un format pensato per accorciare le distanze tra il palco e la platea. A partire da mercoledì 11 novembre, ogni sera alle 19.15, il Rêve Bistrot dell’Europa Palace farà da cornice a un salotto informale e conviviale. Un intreccio di musica dal vivo, aperitivi e momenti di spontanea condivisione tra gli artisti del cartellone e il direttore artistico Diego Campagna, in cui un brano improvvisato o un brindisi valgono quanto un concerto ufficiale.

Il sipario si alzerà martedì 10 novembre alle 16.30 con l’esibizione del giovane liutista e chitarrista sanremese Francesco Zoccali, ospite de “I Martedì Letterari.” Da lì in poi sarà un crescendo di appuntamenti imperdibili, dai concerti pomeridiani alle performance serali al Casinò, che vedranno protagonisti, tra gli altri, Roberto Fabbri, Maurizio Di Fulvio, Maurizio Colonna con il suo nuovo progetto discografico, Vũ Đức Hiển, Chen Chuan, Hee-Young Lim e i giovani del Kroma Guitar Quartet. Il gran finale, sabato 14 novembre, vedrà l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta da Natanael Espinoza accompagnare Eliot Fisk e Martín Madrigal Guzmán alle 17:00, prima del recital conclusivo delle 21:00 che vedrà unire le forze a Eliot Fisk il GuitarDUO formato da Srdjan Bulatović e Darko Nikčević.

Un’edizione sostenuta con forza dal comune di Sanremo, dall’assessorato al Turismo, e dai partner istituzionali e accademici, che ribadisce la vocazione internazionale della città. Perché, come sottolineano gli organizzatori e i promotori, portare la chitarra a Sanremo – e Sanremo nel mondo – significa custodire una visione in cui la musica diventa il più potente costruttore di ponti tra le culture. I biglietti e le informazioni di dettaglio per il concerto sinfonico del 14 novembre sono disponibili sui canali dell’Orchestra Sinfonica, mentre tutti gli altri appuntamenti in cartellone saranno a ingresso libero.

Ad aprire la conferenza stampa di questa mattina di presentazione dell’evento, l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni: «Diego gira il mondo con la sua chitarra, e anche grazie a lui, Sanremo viene conosciuta nel mondo. Si tratta di una grande iniziativa che ogni anno appoggiamo con forza, e siamo felici di poter continuare a farlo».

«Ormai la collaborazione tra il Casinò e il Festival chitarristico è consolidata da anni.», ha proseguito Sonia Balestra, Cda del Casinò, «Noi cerchiamo sempre di portare nel nostro teatro eventi di prestigio, e questa iniziativa rispecchia il nostro obiettivo.»

«Quella tra l’Orchestra Sinfonica e il maestro Campagna è una collaborazione molto prestigiosa, e non potremmo essere più felici e onorati di prendere parte a questo importante evento.», ha aggiunto Paola Viviani, vicepresidente del Cda dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Cora Lagorio, a seguire, proprietaria dell’Europa Palace, ha affermato quanto segue: «Diego Campagna per me è un amico, nonché un musicista illustre, e per noi sarà un onore poter ospitare, per la prima volta, questa iniziativa che si terrà nel nostro bistrot, insieme agli artisti selezionati dal maestro».

A concludere gli interventi della mattinata, il maestro Diego Campagna: «Ringrazio tutti, per me è un grande onore poter portare avanti questa tradizione. L’evento cresce ogni anno, e abbiamo sempre la possibilità di coinvolgere artisti che arrivano da quattro continenti, e che sono tra i migliori al mondo».

Il programma

Martedì 10 novembre – Alle 16.30 (in collaborazione con “I Martedì Letterari”): Francesco Zoccali (giovane promessa).

Mercoledì 11 novembre – Alle 18: Shiqi Zhou (giovanissima promessa), Xuanxuan Sun, Ding Wuhong; alle 19.15 (Rêve Bistrot, Europa Palace): “Sanremo Guitar Experience”, intermezzo musicale con Roberto Fabbri & Friends, e alle 21 (teatro): Roberto Fabbri, Francesca Romana Fabbri, Valeria Fabbri, e Maurizio Di Fulvio.

Giovedì 12 novembre – Alle 16: Maurizio Colonna, “Incontro Concerto”; alle 19:15 (Rêve Bistrot, Europa Palace): “Sanremo Guitar Experience”, intermezzo musicale con Diego Campagna & Friends, e alle 21 (teatro): Zoran Dukić, Vũ Đức Hiển.

Venerdì 13 novembre – alle 17.30: Chen Chuan, Hee-Young Lim, Kroma Guitar Quartet (Alessandro Di Caccamo, Alessandro Cesare, Simone Consorti Vanzulli, Alessio Galati); alle 19.15 (Rêve Bistrot, Europa Palace): “Sanremo Guitar Experience”, intermezzo musicale con Eliot Fisk & Friends, e alle 21 (teatro): Lorenzo Micheli, Vera Danilina.

Sabato 14 novembre – Alle 17 (teatro): Eliot Fisk, Martín Madrigal Guzmán e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretti dal maestro Natanael Espinoza (Concerto a pagamento; biglietteria a cura dell’Orchestra); alle 19:15 (Rêve Bistrot, Europa Palace): “Sanremo Guitar Experience”, intermezzo musicale con GuitarDUO & Friends, e alle 21 (teatro): Eliot Fisk, GuitarDUO Srdjan Bulatović & Darko Nikčević.