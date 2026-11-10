Sanremo capitale della musica diffusa, inaugurato al Palafiori il totem temporaneo “Openstage”

In occasione di “Area Sanremo”, uno strumento tecnologico e innovativo pensato per dare voce, spazio e visibilità immediata a chiunque voglia esibire il proprio talento dal vivo

Sanremo. La Città della musica non si ferma mai, specie quando si parla di note, palchi, e giovani promesse. E mentre il fermento di “Area Sanremo” inizia a farsi sentire, il legame tra la Riviera e l’arte musicale si è arricchito, oggi, di un nuovo capitolo. Nel pomeriggio, infatti, nella zona esterna del Palafiori, è stato inaugurato e installato un totem temporaneo “Openstage“, uno strumento tecnologico e innovativo pensato per dare voce, spazio e visibilità immediata a chiunque voglia esibire il proprio talento dal vivo. A tenere a battesimo l’iniziativa, l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, da sempre in prima linea per consolidare un’identità cittadina che guarda dritta al futuro della musica emergente.

L’arrivo della nuova postazione non rappresenta un punto di partenza isolato, bensì il coronamento di un anno vincente per la musica diffusa sul territorio. Un percorso che si traduce in numeri di rilievo: 874 ore di musica dal vivo e 863 esibizioni complessive, con una media costante tra le 2 e le 4 performance al giorno che hanno animato le vie del centro, toccando punte record durante la stagione estiva, quando tra luglio e agosto si sono toccate le 150 ore di spettacoli.

Sulle postazioni “Openstage” sono transitati in questi mesi 445 nuovi artisti, che si sono alternati spaziando tra i generi più svariati, con il jazz in cima alle preferenze del pubblico, seguito a ruota dalla musica pop e dalla classica. A confermare la bontà e l’attrattività del progetto è stato soprattutto un tasso di ritorno altissimo, con oltre 6 artisti su 10 che hanno scelto di tornare a suonare in città dopo la prima esperienza.

Un fermento culturale e artistico che già a luglio aveva trovato un momento di forte richiamo grazie al “Sanremo Street Music Festival.” L’evento, infatti, ha saputo animare via Matteotti con nove artisti emergenti, per poi regalare una finale d’eccezione andata in scena proprio a due passi dal teatro Ariston.

