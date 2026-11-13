Sanremo, bandi spiagge: 1,7 milioni di Tari arretrata

L’assessore Lucia Artusi convoca concessionari e associazioni di categoria a Palazzo Bellevue. Per ottenere l’assegnazione bisognerà sanare le posizioni. Sul tavolo anche Imu, accatastamenti, indennizzi e tempi dei bandi

Sanremo. Un milione e 700 mila euro circa di Tari non versata, posizioni catastali da sistemare, verifiche ancora aperte sull’Imu e, sullo sfondo, la scadenza ormai sempre più vicina delle gare per riassegnare le concessioni demaniali marittime della città.

È stata una mattinata tutt’altro che interlocutoria quella vissuta oggi a Palazzo Bellevue, dove l’assessore al Demanio Lucia Artusi ha convocato tutti gli attuali gestori delle concessioni balneari sanremesi insieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria. Un incontro voluto dall’amministrazione per mettere sul tavolo, senza filtri, lo stato dell’arte in vista dei bandi che Sanremo dovrà pubblicare nei prossimi mesi.

La Città dei fiori è infatti uno degli ultimi grandi Comuni della provincia di Imperia a dover completare il percorso verso le nuove assegnazioni. Un dossier sul quale gli uffici lavorano ormai da anni e che, dopo proroghe, controproroghe, interventi legislativi e una lunga sequenza di sentenze della giustizia amministrativa, è entrato nella fase decisiva.

Il primo obiettivo della riunione era proprio fare il punto sulla struttura delle future procedure. Ma il confronto ha assunto rapidamente anche un altro significato quando l’assessore con delega anche al Bilancio ha illustrato agli operatori la fotografia delle pendenze tributarie e amministrative esistenti. Il dato più pesante riguarda la Tari. Secondo quanto comunicato nel corso dell’incontro, gli arretrati complessivi riconducibili alle concessioni demaniali ammonterebbero a circa 1,7 milioni di euro, riferiti ai periodi fino al 2024. Un importo già considerevole, al quale potrebbero aggiungersi ulteriori somme perché gli accertamenti non risultano ancora conclusi.

Le situazioni sono molto differenti da stabilimento a stabilimento. Esistono concessionari completamente in regola, ma sarebbero pochi. Per altri, invece, le esposizioni risultano particolarmente elevate: in alcuni casi la sola Tari accumulata negli anni avrebbe superato i 100 mila euro. Per una parte dei presenti è stata una doccia gelata, sebbene le singole posizioni fossero sostanzialmente già note agli interessati.

Il vero nodo, però, è il modo in cui queste pendenze si incroceranno con le prossime gare. Secondo l’impostazione illustrata questa mattina, l’esistenza di debiti Tari o Imu non dovrebbe impedire automaticamente all’operatore di presentare la propria candidatura. Il concorrente potrà dichiarare di non essere in regola con i tributi comunali. La posizione dovrà però essere necessariamente sanata qualora quello stesso soggetto risulti destinato a ottenere la concessione: prima dell’assegnazione definitiva sarà quindi necessario saldare quanto dovuto al Comune.

È un meccanismo che apre un capitolo particolarmente delicato. Se a partecipare fosse l’attuale concessionario debitore e quest’ultimo vincesse la procedura, il Comune avrebbe infatti uno strumento molto forte per pretendere la regolarizzazione: senza il pagamento delle pendenze, l’affidamento non potrebbe perfezionarsi.

Diverso il caso in cui quel soggetto partecipasse e non risultasse aggiudicatario. Il debito non verrebbe naturalmente cancellato e continuerebbe a essere un credito del Comune, che dovrebbe procedere al recupero attraverso gli ordinari strumenti di riscossione. Ma verrebbe meno il collegamento diretto tra pagamento e possibilità di continuare a utilizzare la concessione. Ed è proprio qui che emerge una delle criticità maggiori di una situazione sedimentatasi per anni.

Quando il debitore è una ditta individuale, il recupero investe direttamente il patrimonio dell’imprenditore. Nel caso delle società di capitali, invece, il credito deve essere recuperato sul patrimonio societario, salvo specifiche ipotesi di responsabilità personale. Se la società non dispone più di beni sufficienti o dovesse cessare l’attività, la riscossione potrebbe diventare molto più complessa. In altre parole, il passaggio alle gare rischia anche di presentare il conto di anni nei quali le esposizioni tributarie hanno potuto raggiungere cifre molto elevate prima che la questione diventasse dirimente.

Il quadro, peraltro, non si limita alla tassa sui rifiuti. Esiste anche il capitolo Imu, ancora da quantificare compiutamente e potenzialmente altrettanto pesante per quei concessionari che negli anni non dovessero aver assolto correttamente l’imposta dovuta sulle strutture presenti nelle aree demaniali. A questo si aggiungono criticità relative agli accatastamenti e alla corrispondenza tra lo stato effettivo dei manufatti presenti sulle spiagge, i titoli esistenti e quanto risulta formalmente censito. Un insieme di questioni che, per alcune concessioni, restituisce un quadro particolarmente complesso proprio alla vigilia delle procedure più importanti mai affrontate dal demanio marittimo sanremese.

L’incontro è servito però anche ad affrontare il cuore dei prossimi bandi. Gli uffici stanno lavorando alla definizione dei criteri alla luce della normativa nazionale e del bando-tipo elaborato dal Governo per uniformare il più possibile le procedure sul territorio nazionale. Il documento ha compiuto nelle ultime settimane un ulteriore passaggio, arrivando il 22 ottobre all’esame della Conferenza Unificata.

Uno dei capitoli più delicati riguarda gli indennizzi ai concessionari uscenti. La disciplina statale prevede il riconoscimento, nei casi e secondo le modalità stabilite dalla normativa, degli investimenti non ancora ammortizzati e di un’equa remunerazione degli investimenti effettuati. Anche Sanremo dovrà stabilire come tradurre concretamente queste previsioni nei propri bandi e il capitolo non risulta ancora definitivamente chiuso.

Il percorso si inserisce in un quadro nazionale nel quale il tempo delle proroghe generalizzate è ormai sostanzialmente alle spalle. Le concessioni attualmente in essere mantengono efficacia nel periodo transitorio previsto dalla legge, mentre gli enti concedenti sono chiamati ad avviare le procedure entro il 30 giugno 2027.

Sanremo potrebbe però anticipare quella scadenza. Nel corso dell’incontro è emersa la possibilità che i primi bandi possano essere pubblicati già entro la fine del 2026, anche se al momento non esiste ancora un calendario definitivo. La strada verso i bandi passa necessariamente dal riordino delle singole posizioni. Ed è probabilmente questo il messaggio più concreto uscito dalla riunione di oggi: prima ancora di sapere chi vincerà le gare, Sanremo deve fare i conti con una situazione amministrativa e tributaria stratificatasi nel corso degli anni. Per alcuni concessionari il conto potrebbe essere particolarmente pesante. Tari arretrata, eventuale Imu, accatastamenti e regolarità delle strutture non sono più questioni destinate a rimanere confinate nei rapporti ordinari con gli uffici comunali. Con l’avvicinarsi delle procedure competitive diventano elementi capaci di incidere direttamente sulla possibilità di continuare a gestire uno stabilimento.