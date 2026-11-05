Sanremo, applausi per “Forza Venite Gente”: il musical apre la stagione teatrale del Casinò

Sanremo. Applausi a scena aperta per “Forza Venite Gente”, il musical che ieri sera ha inaugurato la stagione teatrale del Casinò di Sanremo. Lo spettacolo era inserito nel calendario degli eventi dedicati all’anno francescano, realizzati in collaborazione con il convento dei Frati Cappuccini di Sanremo e con il Banco Alimentare Ligure.

La rappresentazione ha riportato sul palco la figura di San Francesco, proponendola attraverso il linguaggio del musical e mantenendo al centro il valore spirituale e simbolico del santo di Assisi. Con “Forza Venite Gente” si è quindi aperto ufficialmente il cartellone teatrale del Casinò, che proseguirà domenica 15 novembre alle 16.30 con Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi, protagonisti di “Gin Game” di Donald L. Coburn, per la regia di Giampiero Francese.

I biglietti sono disponibili alla biglietteria del Casinò e online. Per la stagione sono previsti prezzi da 25 euro per la platea primo settore, 20 euro per il secondo settore e 15 euro per la galleria. Sono inoltre previste agevolazioni per gruppi di studenti, persone fragili con accompagnatore, associazioni e compagnie teatrali.

Il botteghino del Teatro è aperto il martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 16 alle 19.30, mentre nei giorni di spettacolo il servizio viene prolungato fino alle 21.