Spettacolo|
Sanremo, applausi a scena aperta per Pambieri e Villoresi in «Gin Game»
Al Teatro dell’Opera del Casinò la pièce di Donald L. Coburn per la regia di Giampiero Francese. La stagione riprenderà il 14 marzo con Pirandello
Sanremo. Applausi a scena aperta per Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi, protagonisti di «Gin Game» domenica 15 novembre al Teatro dell’Opera del Casinò. I due attori hanno conquistato il pubblico con la pièce di Donald L. Coburn, diretta da Giampiero Francese e inserita nella stagione teatrale della casa da gioco.
A tenere insieme la commedia è una partita a carte tra due ospiti di una casa di riposo. Di mano in mano, le battute e le schermaglie lasciano emergere la solitudine dei due personaggi e il loro bisogno di compagnia. È su questo alternarsi di ironia e amarezza che si è giocata l’interpretazione di Pambieri e Villoresi.
Il prossimo appuntamento della stagione è fissato per domenica 14 marzo 2027 alle 21 con «L’uomo, la bestia e la virtù» di Luigi Pirandello. In scena Vanessa Gravina, Max Malatesta e Nicola Rignanese, con l’adattamento e la regia di Roberto Valerio.