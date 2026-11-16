Sanremo, applausi a scena aperta per Pambieri e Villoresi in «Gin Game»

Sanremo. Applausi a scena aperta per Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi, protagonisti di «Gin Game» domenica 15 novembre al Teatro dell’Opera del Casinò. I due attori hanno conquistato il pubblico con la pièce di Donald L. Coburn, diretta da Giampiero Francese e inserita nella stagione teatrale della casa da gioco.

A tenere insieme la commedia è una partita a carte tra due ospiti di una casa di riposo. Di mano in mano, le battute e le schermaglie lasciano emergere la solitudine dei due personaggi e il loro bisogno di compagnia. È su questo alternarsi di ironia e amarezza che si è giocata l’interpretazione di Pambieri e Villoresi.

Il prossimo appuntamento della stagione è fissato per domenica 14 marzo 2027 alle 21 con «L’uomo, la bestia e la virtù» di Luigi Pirandello. In scena Vanessa Gravina, Max Malatesta e Nicola Rignanese, con l’adattamento e la regia di Roberto Valerio.