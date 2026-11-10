Sanremo, allo Spazio 099 nasce il primo “Baby Pit Stop UNICEF” della provincia di Imperia
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del programma dell’UNICEF “Insieme per l’Allattamento” ed è ispirata alle linee guida dell’organizzazione La Leche League e alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
Sanremo. Sanremo si appresta ad accogliere un nuovo servizio dedicato alle mamme, ai neonati e a tutte le famiglie del territorio. Domani, mercoledì 11 novembre, alle ore 18:30, verrà inaugurato il primo “Baby Pit Stop UNICEF” della provincia di Imperia, realizzato all’interno del Centro per le Famiglie “Spazio 099” in via Roma 136/138.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del programma dell’UNICEF “Insieme per l’Allattamento” ed è ispirata alle linee guida dell’organizzazione La Leche League e alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’obiettivo principale è garantire alle famiglie un ambiente protetto, confortevole e totalmente privo di barriere architettoniche, dove poter allattare in tranquillità e provvedere al cambio del pannolino. La struttura è stata allestita con una poltroncina comoda, un fasciatoio e un piccolo angolo gioco dedicato ai bimbi.
Soddisfazione per il traguardo raggiunto è stata espressa dall’amministrazione comunale. Il vicesindaco Fulvio Fellegara ha evidenziato l’intento di promuovere una concreta cultura di accoglienza verso la prima infanzia, offrendo un sostegno quotidiano ai cittadini e ai visitatori. Fellegara ha inoltre rivolto un ringraziamento al dottor Riccardo Borea, al dottor Raffaele Regina dell’UNICEF, alla dirigente Simona Donati e a tutti i collaboratori per il lavoro svolto.
Il dottor Riccardo Borea ha sottolineato il valore della collaborazione con l’UNICEF provinciale e la centralità dell’allattamento al seno per la salute dei più piccoli. Borea ha ricordato che lo Spazio 099, oltre alla nuova area allattamento, mette a disposizione della comunità laboratori creativi per bambini e ragazzi da 0 a 13 anni, insieme a consulenze psicologiche e pedagogiche gratuite per i genitori.
Infine, il presidente provinciale dell’UNICEF Raffaele Regina ha espresso il proprio plauso per l’apertura del primo presidio di questo tipo nel Ponente ligure, auspicando che l’iniziativa di Sanremo possa servire da modello per l’apertura di ulteriori Baby Pit Stop su tutta la Riviera dei Fiori.