Sanremo, allo Spazio 099 nasce il primo “Baby Pit Stop UNICEF” della provincia di Imperia

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del programma dell’UNICEF “Insieme per l’Allattamento” ed è ispirata alle linee guida dell’organizzazione La Leche League e alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

Sanremo. Sanremo si appresta ad accogliere un nuovo servizio dedicato alle mamme, ai neonati e a tutte le famiglie del territorio. Domani, mercoledì 11 novembre, alle ore 18:30, verrà inaugurato il primo “Baby Pit Stop UNICEF” della provincia di Imperia, realizzato all’interno del Centro per le Famiglie “Spazio 099” in via Roma 136/138.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del programma dell’UNICEF “Insieme per l’Allattamento” ed è ispirata alle linee guida dell’organizzazione La Leche League e alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’obiettivo principale è garantire alle famiglie un ambiente protetto, confortevole e totalmente privo di barriere architettoniche, dove poter allattare in tranquillità e provvedere al cambio del pannolino. La struttura è stata allestita con una poltroncina comoda, un fasciatoio e un piccolo angolo gioco dedicato ai bimbi.

Soddisfazione per il traguardo raggiunto è stata espressa dall’amministrazione comunale. Il vicesindaco Fulvio Fellegara ha evidenziato l’intento di promuovere una concreta cultura di accoglienza verso la prima infanzia, offrendo un sostegno quotidiano ai cittadini e ai visitatori. Fellegara ha inoltre rivolto un ringraziamento al dottor Riccardo Borea, al dottor Raffaele Regina dell’UNICEF, alla dirigente Simona Donati e a tutti i collaboratori per il lavoro svolto.

Il dottor Riccardo Borea ha sottolineato il valore della collaborazione con l’UNICEF provinciale e la centralità dell’allattamento al seno per la salute dei più piccoli. Borea ha ricordato che lo Spazio 099, oltre alla nuova area allattamento, mette a disposizione della comunità laboratori creativi per bambini e ragazzi da 0 a 13 anni, insieme a consulenze psicologiche e pedagogiche gratuite per i genitori.