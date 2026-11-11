Sanremo, allarme bomba nelle scuole: evacuati alcuni plessi dopo mail in arabo

Sanremo. Allarme bomba questa mattina nelle scuole di Sanremo. Stando a quanto si apprende, intorno alle 10, alle forze dell’ordine sono arrivate due mail, praticamente identiche, scritte in arabo contenenti una minaccia relativa alla presenza di ordigni esplosivi all’interno di alcuni istituti scolastici cittadini. Il caso rientrerebbe in un più ampio scenario di mail minatorie inviate in tutta Italia, tra cui due scuole di Sanremo. I plessi coinvolti sarebbero centinaia.

Il commissariato di polizia di Sanremo ha immediatamente attivato, in via precauzionale, le procedure di sicurezza previste in questi casi, disponendo l’evacuazione di alcuni plessi. Mobilitati i vigili del fuoco e la polizia locale. Le prime operazioni hanno interessato le scuole di via Volta, dove hanno sede istituti elementari e medi, l’istituto Pascoli di corso Cavallotti, l’istituto Colombo di piazza Muccioli, via Panizzi alla Foce, Borgo Rodari, mercato dei fiori presso Valle Armea e la sede del liceo Cassini a Villa Magnolie. Centinaia di studenti, docenti e personale scolastico stanno lasciando gli edifici secondo le procedure di emergenza.

Non è escluso che nelle prossime ore le evacuazioni possano riguardare anche altri istituti cittadini, sulla base del contenuto della mail e delle valutazioni delle forze dell’ordine. L’emergenza richiederà gli accertamenti degli artificieri e la bonifica degli edifici interessati, per escludere concretamente la presenza di ordigni. L’attendibilità della minaccia è ancora tutta da verificare, ma il commissariato sta trattando la segnalazione con la massima cautela e ha attivato tutti i protocolli previsti.

La situazione è in continua evoluzione. Inevitabili i disagi per studenti, famiglie e personale scolastico, mentre resta da definire il perimetro degli istituti interessati dalle verifiche. Nelle prossime ore saranno gli accertamenti della Polizia a chiarire la natura della mail, la sua provenienza e se l’allarme possa essere circoscritto ai plessi già evacuati oppure debba essere esteso ad altre scuole della città.