Sanremo, all’Ariston quattro spettacoli tra musical e comicità: il programma di novembre e dicembre

Sanremo. Quattro spettacoli tra musical, fiabe e comicità al teatro Ariston, che dal 14 novembre al 7 dicembre 2026 propone un cartellone dedicato alle famiglie e agli appassionati di prosa. Sul palco arriveranno Aladino, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, le Winx e Peter Pan, con produzioni che spaziano dalla fantasia alla satira.

Sabato 14 novembre, alle 17 e alle 21, sarà la volta di «Aladino e la Lampada Meravigliosa», musical diretto da Luca Lovato con La Compagnia del Villaggio. Una delle fiabe più amate torna in scena con una nuova produzione che prende avvio dalla storia di una principessa superba e vanitosa, incapace di riconoscere il vero valore delle cose. Durante la scelta del proprio sposo, la giovane umilia un misterioso pretendente che le offre una semplice lampada a olio. L’uomo si rivela però un potente mago che, per punirne l’arroganza, la imprigiona in un anello dal diamante blu. Solo risolvendo un antico enigma potrà spezzare l’incantesimo.

L’evento è organizzato da Teatro Eventi con il patrocinio de La Banda degli Orsi ONLUS. I biglietti, comprensivi di prevendita, prevedono diverse fasce di prezzo: platea da 33 a 38,50 euro, galleria da 38,50 a 49,50 euro, con riduzioni per gli under 18.

Venerdì 20 novembre, alle 21, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase porteranno in scena «Totalmente Incompatibili», uno spettacolo di cabaret e prosa che racconta le contraddizioni di una coppia in perenne disaccordo, non soltanto tra loro ma anche con il mondo.

Insieme nella vita e sul palcoscenico da anni, i due comici affrontano con ironia le difficoltà del presente, dall’inciviltà digitale alla tendenza a giudicare senza approfondire. Tra incomprensioni, diversità e paradossi quotidiani, cercheranno di capire se sia ancora possibile trovare un punto d’incontro. Senza rinunciare a ridere dei disastri che li circondano.

I biglietti costano da 33 a 38 euro in platea e da 27 a 32 euro in galleria, prevendita inclusa.

Sabato 28 novembre, alle 16 e alle 20.30, arriverà «Winx Club: The Magic Is Back – Il Musical», con la regia di Arturo Brachetti. Le fate nate dall’immaginazione italiana tornano a teatro con una nuova avventura destinata sia agli storici appassionati della saga sia alle giovani generazioni.

Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna e Aisha dovranno affrontare una minaccia capace di mettere in pericolo l’equilibrio tra i mondi magici. Una sfida che porterà ciascuna protagonista a scoprire nuove risorse interiori, rafforzando la fiducia nelle proprie compagne.

Musiche, coreografie ed effetti scenici accompagneranno una storia incentrata sull’amicizia, sulla collaborazione e sulla crescita personale. I prezzi variano da 45 a 65 euro per la platea e da 25 a 33 euro per la galleria, comprensivi di prevendita.

Lunedì 7 dicembre, alle 17 e alle 21, il cartellone proseguirà con «Peter Pan – Il Musical», diretto da Maurizio Colombi e proposto in un’edizione speciale per celebrare il ventesimo anniversario dal debutto.

Dal 2006 lo spettacolo ha conquistato oltre un milione di spettatori e superato le mille repliche. La nuova produzione riporterà il pubblico sull’Isola che non c’è, tra pirati, fate e bambini perduti, con scenografie immersive, effetti speciali e musica eseguita interamente dal vivo.

Al centro della rappresentazione resterà la colonna sonora firmata da Edoardo Bennato, costruita attorno ai brani dell’album «Sono solo canzonette». Canzoni come «L’Isola che non c’è», «Il Rock di Capitan Uncino» e «La Fata» accompagneranno le avventure del protagonista, tra fantasia, libertà e amicizia.

I biglietti costano da 45 a 55 euro in platea e da 33 a 43 euro in galleria, prevendita compresa.