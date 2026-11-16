Sanremo, all’Ariston la comicità di Nuzzo e Di Biase e i musical di Winx e Peter Pan

Sanremo. La comicità di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase apre la prossima serie di appuntamenti al Teatro Ariston. Venerdì 20 novembre il duo porta in scena Totalmente incompatibili, seguito sabato 28 novembre dal musical delle Winx con la regia di Arturo Brachetti. Lunedì 7 dicembre tocca a Peter Pan – Il Musical, in un’edizione speciale per i vent’anni dal debutto. I due musical sono in programma con un doppio spettacolo. Il cartellone presentato a inizio mese comprendeva anche Aladino e la lampada meravigliosa, in calendario il 14 novembre.

Venerdì 20 novembre alle 21 | Totalmente incompatibili. Coppia nella vita e sul palco, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase fanno delle loro divergenze il motore di uno spettacolo tra cabaret e prosa. Con il pubblico si interrogano su come si convive con chi la pensa diversamente e su quanto le abitudini digitali, tra giudizi rapidi e contenuti semplificati, abbiano cambiato il modo in cui ci confrontiamo. Biglietti da 33 a 38 euro in platea e da 27 a 32 euro in galleria.

Sabato 28 novembre alle 16 e alle 20.30 | Winx Club: The Magic Is Back – Il Musical. Con la regia di Arturo Brachetti, Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna e Aisha tornano a teatro per difendere i mondi magici da una nuova minaccia. La sfida mette alla prova il legame tra le sei protagoniste, chiamate a fidarsi delle proprie capacità e a fare squadra. Musiche, coreografie ed effetti scenici accompagnano uno spettacolo pensato per le famiglie. Biglietti da 45 a 65 euro in platea e da 25 a 33 euro in galleria.

Lunedì 7 dicembre alle 17 e alle 21 | Peter Pan – Il Musical. Lo spettacolo diretto da Maurizio Colombi torna in una veste rinnovata a vent’anni dal debutto, dopo oltre mille repliche e più di un milione di spettatori. Il viaggio verso l’Isola che non c’è è scandito dalle musiche di Edoardo Bennato, eseguite interamente dal vivo. Tra i brani della colonna sonora, tratta dall’album Sono solo canzonette, ci sono L’isola che non c’è, Il rock di Capitan Uncino e La fata. Biglietti da 45 a 55 euro in platea e da 33 a 43 euro in galleria.

I prezzi comprendono la prevendita. I biglietti sono in vendita alla cassa del Teatro Ariston, in via Matteotti, e online sui siti del Teatro Ariston e di TicketOne.