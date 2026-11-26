Sanremo alla 43ª Assemblea Nazionale ANCI
Il sindaco Mager guida la delegazione matuziana a Verona
Sanremo. Il Comune di Sanremo partecipa alla 43ª Assemblea nazionale ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), in corso a Verona dal 25 al 27 novembre. A rappresentare la città della Riviera è il sindaco Alessandro Mager, affiancato da una delegazione composta dal presidente del Consiglio comunale Alessandro il Grande, dalla segretaria generale Monica di Marco, dal comandante della Polizia Locale Fulvio Asconio e dal capo di Gabinetto Giulio Camillino.
L’evento di quest’anno, intitolato “Cara Italia. I Sindaci per l’ottantesimo della nostra Repubblica”, si è aperto ufficialmente alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’assise raccoglie amministratori locali, rappresentanti del Governo e delle principali istituzioni nazionali per un confronto ad ampio raggio sulle sfide cruciali che attendono i territori.I temi al centro del dibattito
I lavori toccano argomenti di stretto interesse per l’azione amministrativa locale:
- Pubblica Amministrazione e capitale umano: innovazione dei servizi e rafforzamento della macchina comunale.
- Digitalizzazione e sostenibilità: transizione digitale, politiche energetiche e tutela dell’ambiente.
- Politiche sociali e abitative: casa, inclusione e gestione delle emergenze sociali.
- Sicurezza urbana e mobilità: strategie per il controllo del territorio e per una viabilità sostenibile.
- Cultura e turismo: valorizzazione del patrimonio locale e prospettive di sviluppo economico oltre la stagione del PNRR.
Per l’amministrazione sanremese, la presenza a Verona costituisce un importante momento di aggiornamento tecnico-normativo, scambio di buone pratiche con altre realtà comunali e approfondimento di tematiche destinate ad avere una ricaduta diretta sui servizi offerti ai cittadini.