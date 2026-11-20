Sanremo. Doppio appuntamento per la nuova stagione di “Saliscendi” domani, sabato 21 novembre, e domenica 22, alle ore 18, all’ex Chiesa di Santa Brigida, nel cuore della Pigna.

A inaugurare il cartellone 2026-2027 della rassegna teatrale è attesissima Marina Massironi, protagonista di “Ma che razza di Otello?” insieme alla musicista Monica Micheli all’arpa.

Una novità, quella della doppia replica, che segna l’avvio della nuova edizione della rassegna, organizzata per il secondo anno da CMC/Nidodiragno con la direzione artistica di Angelo Giacobbe, in sinergia con l’assessorato alla Cultura del comune di Sanremo.

A dare il via alla stagione sarà Marina Massironi con uno spettacolo brillante e originale, scritto da Lia Celi e diretto da Massimo Navone, che rilegge in chiave inedita uno dei più celebri capolavori del repertorio operistico: l’Otello di Giuseppe Verdi, ispirato alla tragedia shakespeariana.

“Ma che razza di Otello?” è una rapsodia per arpa e attrice che, attraverso il racconto e l’ironia, accompagna il pubblico alla scoperta della genesi dell’opera verdiana, delle convenzioni del melodramma e dei temi universali che attraversano la vicenda del Moro di Venezia. Gelosia, invidia, razzismo, plagio e calunnia diventano il punto di partenza per una riflessione sulle fragilità e sulle contraddizioni umane, con uno sguardo al femminile capace di intrecciare passato e attualità.

Marina Massironi conduce gli spettatori in questo viaggio tra curiosità storiche, aneddoti e considerazioni sulle dinamiche del celebre triangolo Otello-Iago-Desdemona, alternando umorismo sottile, leggerezza e momenti di intensa partecipazione emotiva. Ad accompagnarla, dal vivo, le musiche per arpa arrangiate ed eseguite da Monica Micheli, la cui presenza musicale contribuisce a creare un dialogo suggestivo tra parola e suono.

Dopo il successo e la partecipazione della prima edizione, “Saliscendi” torna con un progetto culturale ancora più articolato, che da novembre a febbraio porterà alla Pigna sei appuntamenti con artisti e interpreti di primo piano, intrecciando teatro, musica, narrazione e sperimentazione.

Fino alla giornata di oggi, venerdì 20 novembre, alle 15 è ancora possibile sottoscrivere in prevendita online (liveticket.it) l’abbonamento all’intera stagione (6 spettacoli, al costo di euro 48 più diritti prevendita).

I biglietti per “Ma che razza di Otello?” sono disponibili al costo di 12 €, più diritti di prevendita.

È possibile acquistarli:

online, in prevendita, sul circuito Liveticket.it, fino a venerdì 20 novembre (alle 15).

al botteghino, i giorni dello spettacolo, all’ex oratorio di Santa Brigida, dalle 16.

Per informazioni: