Sanremo, al liceo Cassini una giornata dedicata ai rischi del web e all’uso consapevole delle tecnologie

Sanremo. Cyberbullismo, revenge porn, odio sui social e truffe online saranno al centro di una giornata di incontri dedicata all’uso consapevole delle tecnologie digitali, in programma lunedì 16 novembre 2026 nell’aula magna del liceo Cassini. L’iniziativa, rivolta agli studenti e alla cittadinanza, è promossa dal Corecom Liguria insieme all’assessorato alla transizione digitale e informatica e al turismo e marketing della Regione Liguria, con il patrocinio di Agcom e la collaborazione del comune e dell’istituto scolastico.

Due gli appuntamenti previsti, pensati per coinvolgere generazioni diverse e affrontare i rischi legati alla comunicazione sul web. Dalle 10 alle 12.30, l’incontro sarà riservato esclusivamente agli alunni del Cassini e affronterà il tema «Hate speech, revenge porn, cyberbullismo: è questa la funzione dei social?». Un’occasione per riflettere sui comportamenti in rete, sulle responsabilità individuali e collettive e sulle conseguenze di un utilizzo scorretto delle piattaforme.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, le porte dell’aula magna si apriranno alla cittadinanza per un approfondimento dedicato alla terza età, dal titolo «Terza età: uso consapevole delle tecnologie digitali e dei mezzi di comunicazione». L’obiettivo è fornire strumenti utili per riconoscere truffe, insidie e pericoli della navigazione online, favorendo una maggiore autonomia nell’accesso ai servizi e alle opportunità offerte dalla rete.

Ai due incontri parteciperanno rappresentanti delle istituzioni e degli organismi impegnati nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni affrontati, tra cui polizia postale, guardia di finanza, Banca d’Italia, Agcom, Rai, autorità di garanzia regionali, Anci e Ordine degli psicologi.