Sanremo, ai Martedì Letterari la storia della Rinascente raccontata da tre generazioni di donne
Martedì 17 novembre alle 16.30 Giacinta Cavagna di Gualdana presenta «Un milione di scale» al Teatro dell’Opera del Casinò. A seguire il concerto della Sinfonica
Sanremo. Dai primi grandi magazzini dei fratelli Bocconi alla Rinascente, attraverso le vite di tre donne della stessa famiglia. È la storia che Giacinta Cavagna di Gualdana racconterà martedì 17 novembre alle 16.30 al Teatro dell’Opera del Casinò, presentando il romanzo Un milione di scale. Le ragazze della Rinascente, pubblicato da Neri Pozza. All’incontro, ultimo appuntamento autunnale dei Martedì Letterari curati da Marzia Taruffi, parteciperà Alberto Guglielmi Manzoni. L’ingresso alla presentazione è libero.
Il romanzo parte dalla Milano di fine Ottocento, dove Ferdinando e Luigi Bocconi trasformano un negozio di abiti confezionati nei grandi magazzini di piazza del Duomo. Bice, figlia di un magazziniere, scopre da bambina i saloni e il laboratorio delle sarte all’ultimo piano, dove troverà il suo posto. La figlia Eleonora crescerà tra quei reparti e lavorerà dietro i banconi. Cristina, la nipote, troverà a sua volta un modo per proseguire il percorso di famiglia. Attraverso le loro vicende, Cavagna di Gualdana racconta come il lavoro abbia aperto a tre generazioni di donne una strada verso l’indipendenza, mentre Milano attraversava le guerre e la ricostruzione.
Storica dell’arte e docente all’Università degli Studi di Milano, l’autrice si occupa di arti decorative del Novecento e ha dedicato diversi libri alla storia della città. Ha esordito nella narrativa nel 2023 con La fabbrica delle tuse.
Alle 18 l’Orchestra Sinfonica di Sanremo chiuderà la rassegna autunnale con L’anima del melodramma. Arie e ouverture in concerto. Sul podio Alfredo Sorichetti, con i vincitori del Concorso lirico internazionale Anita Cerquetti. I Martedì Letterari riprenderanno a gennaio 2027.