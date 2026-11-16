Sanremo, ai Martedì Letterari la storia della Rinascente raccontata da tre generazioni di donne

Sanremo. Dai primi grandi magazzini dei fratelli Bocconi alla Rinascente, attraverso le vite di tre donne della stessa famiglia. È la storia che Giacinta Cavagna di Gualdana racconterà martedì 17 novembre alle 16.30 al Teatro dell’Opera del Casinò, presentando il romanzo Un milione di scale. Le ragazze della Rinascente, pubblicato da Neri Pozza. All’incontro, ultimo appuntamento autunnale dei Martedì Letterari curati da Marzia Taruffi, parteciperà Alberto Guglielmi Manzoni. L’ingresso alla presentazione è libero.

Il romanzo parte dalla Milano di fine Ottocento, dove Ferdinando e Luigi Bocconi trasformano un negozio di abiti confezionati nei grandi magazzini di piazza del Duomo. Bice, figlia di un magazziniere, scopre da bambina i saloni e il laboratorio delle sarte all’ultimo piano, dove troverà il suo posto. La figlia Eleonora crescerà tra quei reparti e lavorerà dietro i banconi. Cristina, la nipote, troverà a sua volta un modo per proseguire il percorso di famiglia. Attraverso le loro vicende, Cavagna di Gualdana racconta come il lavoro abbia aperto a tre generazioni di donne una strada verso l’indipendenza, mentre Milano attraversava le guerre e la ricostruzione.