Sanremo, ai Martedì Letterari del Casinò Donatella Alfonso presenta il romanzo “Quando gli alberi parlano”

L’incontro, organizzato in collaborazione con l’UniTre di Sanremo, vedrà la partecipazione dello storico dott. Matteo Moraglia . L’ingresso per il pubblico è libero.Il romanzo e i suoi temi

La vicenda è ambientata in un piccolo borgo di confine dell’entroterra ligure durante il periodo più cupo della Seconda Guerra Mondiale. La protagonista, Antonia, si trova ad affrontare le difficoltà della vita quotidiana tra le ristrettezze della bottega di famiglia, i dilemmi e i pericoli legati alla Resistenza e l’enigmatico rapporto con un ufficiale tedesco. Il racconto si sviluppa come una narrazione intensa in cui le vicende personali della protagonista si intrecciano con la grande Storia e le scelte individuali di un’intera comunità.L’autrice

Giornalista e scrittrice, Donatella Alfonso ha pubblicato diversi saggi storici, tra cui Un’imprevedibile situazione. Arte, vino, ribellione: nasce il Situazionismo (2017), Destinazione Ravensbrück. L’orrore e la bellezza nel lager delle donne (2020), Uccidete Guido Rossa (2019) e Fischia il vento. Felice Cascione e il canto dei ribelli (2023).I prossimi appuntamenti