Sanremo, ai Martedì Letterari del Casinò Donatella Alfonso presenta il romanzo “Quando gli alberi parlano”
Venerdì 6 novembre alle 16:30, nell’ambito del ciclo Casinò Culturae Festival e in collaborazione con l’UniTre Sanremo, la giornalista e scrittrice proporrà la sua prima opera narrativa, vincitrice del Premio Semeria
Sanremo. Nuovo appuntamento con la cultura al Casinò di Sanremo. Domani, venerdì 6 novembre alle ore 16:30, la rassegna dei Martedì Letterari (inserita nel ciclo Casinò Culturae Festival) ospiterà la presentazione del romanzo “Quando gli alberi parlano” (Castelvecchi editore) scritto da Donatella Alfonso.
L’incontro, organizzato in collaborazione con l’UniTre di Sanremo, vedrà la partecipazione dello storico dott. Matteo Moraglia. L’ingresso per il pubblico è libero.Il romanzo e i suoi temi
Vincitore del Premio Semeria per la Narrativa, “Quando gli alberi parlano” rappresenta l’esordio narrativo di Donatella Alfonso, giornalista e saggista con all’attivo numerose pubblicazioni sulla storia del Novecento.
La vicenda è ambientata in un piccolo borgo di confine dell’entroterra ligure durante il periodo più cupo della Seconda Guerra Mondiale. La protagonista, Antonia, si trova ad affrontare le difficoltà della vita quotidiana tra le ristrettezze della bottega di famiglia, i dilemmi e i pericoli legati alla Resistenza e l’enigmatico rapporto con un ufficiale tedesco. Il racconto si sviluppa come una narrazione intensa in cui le vicende personali della protagonista si intrecciano con la grande Storia e le scelte individuali di un’intera comunità.L’autrice
Giornalista e scrittrice, Donatella Alfonso ha pubblicato diversi saggi storici, tra cui Un’imprevedibile situazione. Arte, vino, ribellione: nasce il Situazionismo (2017), Destinazione Ravensbrück. L’orrore e la bellezza nel lager delle donne (2020), Uccidete Guido Rossa (2019) e Fischia il vento. Felice Cascione e il canto dei ribelli (2023).I prossimi appuntamenti
La rassegna del Casinò proseguirà martedì 10 novembre (sempre alle ore 16:30) con lo scrittore ed ex magistrato Giancarlo De Cataldo, che presenterà il giallo “Delitto in cornice. Un caso per Manrico Spinori” (Einaudi).