Sanremo, addio all’ingegner Franco Formaggini: il cordoglio del Movimento ANIMA

Nel corso della sua attività pubblica, Formaggini ha ricoperto importanti incarichi istituzionali come assessore e consigliere comunale, offrendo le proprie competenze al servizio dello sviluppo urbanistico e della valorizzazione del territorio cittadino

Sanremo. La comunità sanremese piange la scomparsa dell’ingegner Franco Formaggini, stimato professionista e figura di riferimento della vita civile, amministrativa e associativa locale. A esprimere profondo cordoglio per la sua morte è il Movimento ANIMA – Sanremo.

Nel corso della sua attività pubblica, Formaggini ha ricoperto importanti incarichi istituzionali come assessore e consigliere comunale, offrendo le proprie competenze al servizio dello sviluppo urbanistico e della valorizzazione del territorio cittadino. Il suo percorso si è distinto anche per l’impegno costante nel mondo dell’associazionismo, della cultura e dello sport alla guida di diverse realtà del territorio.