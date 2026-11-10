Sanremo, addio all’ingegner Franco Formaggini: il cordoglio del Movimento ANIMA
Nel corso della sua attività pubblica, Formaggini ha ricoperto importanti incarichi istituzionali come assessore e consigliere comunale, offrendo le proprie competenze al servizio dello sviluppo urbanistico e della valorizzazione del territorio cittadino
Sanremo. La comunità sanremese piange la scomparsa dell’ingegner Franco Formaggini, stimato professionista e figura di riferimento della vita civile, amministrativa e associativa locale. A esprimere profondo cordoglio per la sua morte è il Movimento ANIMA – Sanremo.
Nel corso della sua attività pubblica, Formaggini ha ricoperto importanti incarichi istituzionali come assessore e consigliere comunale, offrendo le proprie competenze al servizio dello sviluppo urbanistico e della valorizzazione del territorio cittadino. Il suo percorso si è distinto anche per l’impegno costante nel mondo dell’associazionismo, della cultura e dello sport alla guida di diverse realtà del territorio.
«Al di là delle appartenenze politiche, desideriamo ricordare un uomo che ha partecipato con passione e senso di responsabilità alla vita pubblica, dimostrando un forte legame con Sanremo», sottolineano dal Movimento ANIMA, esprimendo vicinanza e sincere condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi cari.