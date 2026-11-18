Sanremo. L’alta gastronomia incontra il mondo del senza glutine nella suggestiva cornice di Villa Nobel. Sabato 28 novembre Sanremo ospiterà “Senza Glutine, con le Stelle”, una cena speciale dedicata alla cucina gluten free, appuntamento centrale di Sanremo Gluten Free 2026, inserito nella manifestazione “Sanremo con Gusto”.

L’iniziativa, realizzata dal Comune di Sanremo in collaborazione con E20Sanremo e con il patrocinio di AIC Liguria (Associazione Italiana Celiachia), punta a valorizzare una proposta gastronomica capace di coniugare qualità, creatività e attenzione alle esigenze alimentari delle persone celiache.

La Cena delle Stelle sarà il momento clou della giornata: un percorso culinario interamente senza glutine, nel quale protagonisti saranno il talento degli chef e la selezione delle materie prime. L’obiettivo è dimostrare come la cucina gluten free possa rappresentare un’esperienza di alta gastronomia, senza rinunce in termini di gusto e convivialità, rivolta non soltanto alle persone celiache ma a tutti gli appassionati della buona tavola.

La cena si svolgerà a Villa Nobel, storica residenza dello scienziato Alfred Nobel. Il costo è di 85 euro a persona, comprensivo di aperitivo e vini. Informazioni e prenotazioni sul sito www.sanremoglutenfree.it.

La giornata si aprirà alle 15, sempre a Villa Nobel, con il convegno gratuito “Celiachia con gusto”, aperto a tutta la cittadinanza. Un momento di approfondimento e confronto dedicato alla celiachia, all’alimentazione senza glutine e alle difficoltà che le persone celiache incontrano nella quotidianità. L’incontro coinvolgerà professionisti e operatori del settore con l’intento di promuovere una maggiore conoscenza della patologia e dell’importanza di un’alimentazione sicura e di qualità.

Nel corso dell’appuntamento sarà inoltre presentato il progetto Sanremo Gluten Free 2027, che punta ad ampliare notevolmente la manifestazione e a coinvolgere l’intera città. L’ambizione è trasformare Sanremo, per un intero weekend, in un punto di riferimento nazionale per il mondo del senza glutine.

Il programma del prossimo anno prevede villaggi gastronomici nelle piazze, aree espositive dedicate ad aziende e produttori, show cooking, degustazioni, convegni scientifici, incontri divulgativi ed eventi gastronomici. Previsto anche il coinvolgimento di alberghi, ristoranti, bar ed esercizi commerciali, attraverso una rete di accoglienza dedicata.

Il progetto sarà illustrato anche alle aziende leader del comparto gluten free, invitate a partecipare all’appuntamento del 28 novembre per avviare possibili collaborazioni. L’obiettivo è costruire una manifestazione di richiamo nazionale, capace di mettere insieme gastronomia, informazione scientifica, promozione commerciale e turismo.